Ово нико није очекивао: Девито открио како је настао дует са Бајагом

Информер

19.11.2025

07:44

Фото: Youtube screenshot/devito anonymo

Музичари Момчило Бајагић Бајага и Давид Љубеновић, познатији као Девито шокирали су публику својим дуетом, а репер је сада открио како је дошло до сарадње.

Пјесма "Астронаут" за само неколико дана забиљежила је скоро 800 хиљада прегледа, а публика не престаје да је коментарише.

Некима се допада, некима не, али сви се слажу да Бајагу и Девита ни у најлуђим сновима нису могли да замисле у дуету.

Репер, који је постао препознатљив по томе што стално носи маску и крије своје лице испричао је како је дошло до њихове сарадње о којој ових дана бруји јавност.

palacinke pixabay ilustracija

Савјети

Рецепт дана: Најмекше палачинке које се топе у устима

- Мој пријатељ се дружи са његовим сином. Њих двојица су разговарали и дошли су до те теме, "Еј мени је ћале Бајага", "Мени је Девито друг" и онда су закључили да би било добро да нас споје - испричао је Девито у подкасту Лазаров, па наставио:

- Срели смо се код мене у фирму, сјели, причали смо неколико сати. Он је мени причао о његовим почецима прије 40 година, размјењивали смо искуства. Причао ми је како је изгледало бавити се музиком када је он почињао. Ја сам њему испричао моје искуство са данашњом музиком, јер то су два различита споја, то је генерацијски јаз.

Дует Бајаге и Девита прокоментарисала је и пјевачица Весна Ђогани.

(информер)

