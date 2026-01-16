Logo
Large banner

Hakeri sada mogu špijunirati putem slušalica i zvučnika

16.01.2026

20:04

Komentari:

0
Хакери сада могу шпијунирати путем слушалица и звучника
Foto: Pixabay

Dodatak Googl-a Fast pair namijenjen je povezivanju slušalica i zvučnika s Android ili ChromeOS uređajem samo jednim dodirom. Ali, sada se čini da je cijena te pogodnosti sigurnosna ranjivost koja bi milione uređaja mogla ostaviti otvorenima za hakere i prisluškivače.

To zapanjujuće otkriće napravili su sigurnosni istraživači u belgijskoj grupi za računarsku sigurnost i industrijsku kriptografiju Univerziteta KU Leuven, koji su skup ranjivosti nazvali "WhisperPair".

Tamo je istraga otkrila da hakeri mogu pristupiti 17 glavnih modela slušalica i zvučnika jednako lako kao i obični korisnici.

Uređaje proizvode kompanije iz cijele industrije, uključujući Google, Jabra, JBL, Logitech, Marshall, Nothing, OnePlus, Sony, Soundcore i Xiaomi.

U praksi, uljez bi potencijalno mogao dobiti kontrolu nad mikrofonom i zvučnicima vašeg uređaja ili čak pratiti vašu lokaciju.

To bi im omogućilo da reprodukuju vlastiti zvuk u vaše slušalice ili tiho uključe vaše mikrofone i prisluškuju vaše razgovore.

Ako je ciljani uređaj kompatibilan s Googleovim sistemom za praćenje lokacije Find Hub, mogli bi vas pratiti u stvarnom svijetu.

илу-алкохол-05112025

Zdravlje

SZO: Jeftina slatka pića i alkohol doprinose dijabetesu

I koliko god to zastrašujuće zvučalo, ovo nije ni prvi put da su opasni hakeri provalili u Find Hub.

Što je još gore, to se može učiniti čak i ako uređaj žrtve koristi iOS, a meta nikada prije nije koristila Googleov proizvod.

Ako vaš uređaj nikada nije bio povezan s Google računom - što bi mogao biti slučaj ako ste korisnik iPhonea - haker ga ne samo da može špijunirati, već ga i upariti sa svojim Google računom.

To je zato što Googleov sistem identifikuje prvi Android uređaj koji se poveže s ciljanim zvučnicima ili slušalicama kao vlasnika, što je slabost koja bi hakeru omogućila praćenje vaše lokacije u vlastitoj aplikaciji Find Hub, prenosi "TechRadar".

Podijeli:

Tag:

hakeri

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

СЗО: Јефтина слатка пића и алкохол доприносе дијабетесу

Zdravlje

SZO: Jeftina slatka pića i alkohol doprinose dijabetesu

57 min

0
Гас у Европи први пут скупљи од 450 долара за хиљаду кубика

Ekonomija

Gas u Evropi prvi put skuplji od 450 dolara za hiljadu kubika

1 h

0
Сарајево смог магла

Gradovi i opštine

Proglašena uzbuna zbog zagađenog vazduha, predložena onlajn nastava

1 h

0
Лед

Hronika

Koliko smo bezbjedni na banjalučkim ulicama? Za 11 mjeseci stradalo 20 pješaka

1 h

0

Više iz rubrike

Корисници широм свијета пријављују проблем са Икс-ом

Nauka i tehnologija

Korisnici širom svijeta prijavljuju problem sa Iks-om

2 h

0
Руски научници упозоравају: Велика коронална рупа се формирала на Сунцу

Nauka i tehnologija

Ruski naučnici upozoravaju: Velika koronalna rupa se formirala na Suncu

6 h

0
Астронаут чуо мистериозни звук који није требало да чује: "Фантомско куцање"

Nauka i tehnologija

Astronaut čuo misteriozni zvuk koji nije trebalo da čuje: "Fantomsko kucanje"

9 h

0
Пао број преузимања апликација

Nauka i tehnologija

Pao broj preuzimanja aplikacija

21 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

20

56

Neobičan trik za prženje: Ulje neće prskati, a šporet ostaje čist

20

51

Ovo su najpouzdaniji polovnjaci koje možete naći

20

45

Drugi čovek: Misterija iza kamera

20

40

Težak sudar na zaobilaznici: Dijelovi automobila rasuti po putu

20

34

Jokić pao na drugo mjesto: Kanađanin koristi pauzu najboljeg

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner