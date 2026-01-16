Hakeri sada mogu špijunirati putem slušalica i zvučnika

Dodatak Googl-a Fast pair namijenjen je povezivanju slušalica i zvučnika s Android ili ChromeOS uređajem samo jednim dodirom. Ali, sada se čini da je cijena te pogodnosti sigurnosna ranjivost koja bi milione uređaja mogla ostaviti otvorenima za hakere i prisluškivače.

To zapanjujuće otkriće napravili su sigurnosni istraživači u belgijskoj grupi za računarsku sigurnost i industrijsku kriptografiju Univerziteta KU Leuven, koji su skup ranjivosti nazvali "WhisperPair".

Tamo je istraga otkrila da hakeri mogu pristupiti 17 glavnih modela slušalica i zvučnika jednako lako kao i obični korisnici.

Uređaje proizvode kompanije iz cijele industrije, uključujući Google, Jabra, JBL, Logitech, Marshall, Nothing, OnePlus, Sony, Soundcore i Xiaomi.

U praksi, uljez bi potencijalno mogao dobiti kontrolu nad mikrofonom i zvučnicima vašeg uređaja ili čak pratiti vašu lokaciju.

To bi im omogućilo da reprodukuju vlastiti zvuk u vaše slušalice ili tiho uključe vaše mikrofone i prisluškuju vaše razgovore.

Ako je ciljani uređaj kompatibilan s Googleovim sistemom za praćenje lokacije Find Hub, mogli bi vas pratiti u stvarnom svijetu.

I koliko god to zastrašujuće zvučalo, ovo nije ni prvi put da su opasni hakeri provalili u Find Hub.

Što je još gore, to se može učiniti čak i ako uređaj žrtve koristi iOS, a meta nikada prije nije koristila Googleov proizvod.

Ako vaš uređaj nikada nije bio povezan s Google računom - što bi mogao biti slučaj ako ste korisnik iPhonea - haker ga ne samo da može špijunirati, već ga i upariti sa svojim Google računom.

To je zato što Googleov sistem identifikuje prvi Android uređaj koji se poveže s ciljanim zvučnicima ili slušalicama kao vlasnika, što je slabost koja bi hakeru omogućila praćenje vaše lokacije u vlastitoj aplikaciji Find Hub, prenosi "TechRadar".