Skandal u BiH: Sudija zaboravio pritvorenika, proveo 25 dana u zatvoru

I to se dogodilo! Sudija zaboravio pritvorenika koji je bez osnova boravio iza rešetaka punih 25 dana, otkriva „Dnevni avaz“. Priča ide ovako. Bajazid Ganić iz Visokog je uhapšen nakon što je osumnjičen da je napao rođenog brata i nanio mu teške tjelesne povrede. Opštinski sud u Visokom, tačnije sudija Miroslav Savić, Ganiću određuje pritvor.

Međutim, rješenjem Suda od 2. septembra 2025. godine je utvrđeno da i dalje postoje razlozi da Bajazid Ganić bude u pritvoru, ali se kontrola opravdanosti pritvora vrši svaka dva mjeseca, znači najkasnije do 2. novembra 2025. godine.

Predmet je vodio Miroslav Savić, sudija koji je do isteka roka 2. novembra 2025. bio dužan dati naredbu da se otvori nova faza i ispita kontrola opravdanosti pritvora. To je propustio uraditi i, kako saznaje „Dnevni avaz“, odbrana Ganića je podnijela prijedlog za ukidanje pritvora 4. novembra i krivičnu prijavu protiv sudije Savića, što je u konačnici imalo za posljedicu ukidanje pritvora Ganiću 27. novembra!

Ganić za „Dnevni avaz“ kaže da mu nije jasno zašto je uopšte bio u pritvoru jer ga, kako tvrdi, njegov brat nije teretio za nanošenje tjelesnih povreda, a posebno mu je, kaže, krivo što je bez odluke Suda 25 dana bio u pritvoru.

Kako je moguće

- To je nezakonito. Meni su određene mjere zabrane koje ja poštujem. Moj advokat je podnio krivičnu prijavu protiv sudije i ja neću odustati dok se ne utvrdi njegova odgovornost. Ne znam kako je ovo moguće da se događa, a odmah su mi odredili pritvor – govori razočarani Ganić.

I dok se brojna kriminalna lica, brojni osuđenici šeću slobodno, čekajući odsluženje zatvorske kazne zbog nedostatka kapaciteta, Bajazid Ganić je bez ikakvog razloga punih 25 dana bio pritvoren. S pravom se postavlja pitanje, koliko je ovakvih slučaja u državi u kojoj se promptno ide u zatvor zbog dva metra drva.

Policijski inspektori neprofesionalni

Bajazid Ganić je u izjavi za Avaz još naveo da policijski inspektori koji su mu dali da potpiše izjavu, prema njegovim tvrdnjama, nisu bili profesionalni.

- Kada su mi pokazali izjavu, ja sam vidio da je to moj potpis. Ali ono što je pisalo u izjavi, ja nikada nisam rekao. Nije mi jasno zašto me pod svaku cijenu i nasilu žele smjestiti iza rešetaka – rekao je Ganić.