"9. januar - datum koji ima ogroman identitetski i istorijski značaj za srpski narod"

9. januar - Dan Republike je datum koji ima ogroman identitetski i istorijski značaj za srpski narod, istakao je gradonačelnik Brčko Distrikta Siniša Milić povodom obilježavanja Dana Republike.

Dodao je da je Republika Srpska, ideja o utočištu i institucionalnom okviru u kojem će i Srbi imati pravo na svoj identitet i moći da budu ono što jesu. Kako ističe, ova ideja je mnogo starija.

"Mi smo devedesetih godina prošlog vijeka bili u potrebi da je branimo. Obilježavamo formalno 34 godine Republike Srpske, ali ideja o utočištu, mjestu gdje će i Srbi imati pravo na svoj identitet je mnogo starija. Ona je bliska prirodnom pravu da svi žive sa svojim pravima i svojim identitetom onako kako zaslužuju", kaže Milić.

Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić istakao je da se Srpska danas brani razvojem i stvaranjem lijepog života za sve njene građane.

"Pred nama su velike obaveze, Republiku Srpsku moramo razvijati. Ona nije upitna, niti ćemo ikada dozvoliti da bude upitna. Građani su se na referendumu izjasnili o rođendanu Republike Srpske i apsolutno, to je neupitno i oko toga nećemo da razgovaramo", kaže Minić.

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik očekuje je da će institucije Brčkog urgentno riješiti pitanje trase auto-puta Banjaluka-Beograd kroz područje distrikta, jer Republika Srpska želi da gradi i gasovod koji treba da prati trasu auto-puta. Dodik je rekao da Srpska želi da završi dogovore oko trase auto-puta i spoji već ugovorene trase od Modriče ka Brčkom i dalje prema Bijeljini, te napomenuo da se od Rače do Brčkog već se gradi.

"Mi želimo da budemo dio priče auto-putnih koridora. Uvažavamo interese ljudi iz Federacije BiH za određene komunikacije. Očekujemo da će Brčko distrikt na svojim organima to pitanje riješiti. U tom pogledu treba riješiti imovinske odnose kako bi imali najprestižniji, najvažniji i najjeftiniji energent - gas. Učinićemo sve da osiguramo da taj gasovod može da obezbijedi distribuciju i s jednog i drugog kraja, da bude dvosmjerni u kome će moći da koristi gas onaj ko je konkurentan u određenom trenutku", kaže Dodik.

Prethodno su povodom Dana Republike Srpske - 9. januara, u Brčkom na spomenik palim borcima položeni vijenci i cvijeće.