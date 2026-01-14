Član "Kobri" zadavio trudnu djevojku šalom: Novi detalji ubistva fitnes instruktorke

Izvor:
Telegraf
14.01.2026
10:20
Johana G. (34) iz Štajerske pronađena je mrtva nakon što je nestala u petak. Uhapšeni član austrijskih "Kobri" priznao je tokom ispitivanja da je tokom njihovog posljednjeg susreta došlo do incidenta i da je djevojka mrtva.
Mladić (30) iz Štajerske priznao je istražiteljima da je ubio Johanu, nakon čega je tijelo zakopao u rupi. Pripadnik austrijskih "Kobri" je zatim otkrio mjesto gdje je zakopao tijelo - na imanju njegovih roditelja u Štajerskoj. Iste večeri istražitelji su pronašli tijelo nestale fitnes instruktorke.
Tokom ispitivanja osumnjičeni je zločin predstavio kao nesreću. Kako je rekao, njih dvoje su imali odnose u automobilu, kada ju je on "nenamjerno" zadavio šalom.
Prema navodima istražitelja, policajac je posljednja osoba koja je vidjela ženu prije njenog nestanka. On je u svojoj izjavi priznao da je tokom susreta sa Johanom došlo do odnosa u automobilu, koji je uključivao opasne "igre gušenja".
Te igre, kako tvrdi, dovele su do tragičnog ishoda, a on je u panici potom zakopao njeno tijelo.
Član Kobri je preko noći odveden u zatvor Grac-Jakomini. Odluka o tome da li će mu biti određen pritvor očekuje se u srijedu. Policija i tužioci će na konferenciji za novinare u srijedu pružiti najnovije informacije o istrazi.
Pritisak na osumnjičenog se nedavno dramatično povećao. Tokom pretresa kuće njegovih roditelja, istražitelji su pronašli dva ukradena službena pištolja, za koje se vjeruje da potiču iz prethodnih policijskih stanica. Čak i ako ovaj nalaz nije direktno povezan sa smrću Johane G., on dodatno inkriminiše tridesetogodišnjaka.
Naređena je obdukcija kako bi se otkrio uzrok smrti, dok se tačne okolnosti zločina i dalje ispituju.
Djevojka je u vrijeme smrti bila trudna i navodno je nosila dijete osumnjičenog. Žena je nestala u petak, 9. januara, nakon susreta sa oženjenim policajcem iz elitne austrijske jedinice "Kobra", koga je upoznala preko platforme za upoznavanje.
