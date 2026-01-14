Ужасан призор у центру града: Мушкарац пронађен мртав у локви крви

Извор:
Телеграф
14.01.2026
12:32
Тијело мушкарца старог око 40 година пронађено је данас у локви крви у башти једног познатог кафића у самом центру Београда, а сумња се да је несретни човјек, из за сада непознатих разлога, пао са зграде.
Према првим незваничним информацијама до којих је дошао Телеграф, тијело мушкарца открио је један од радника одмах по доласку на посао и позвао полицију и Хитну помоћ.
- Причају да је човјек скочио са петог спрата. Стварно је страшно, од јутрос је све пуно полиције, а Хитна помоћ је одвезла једну жену којој је позлило – испричао је један комшија за Telegraf.rs.
На лице мјеста дошло је и погребно предузеће које је, након завршеног увиђаја, преузело тијело мушкарца, а улица је за то вријеме била блокирана полицијским аутомобилом.
-Не дај Боже то никоме. Ако је истина да се убио... ја не могу да вјерујем. Нисам знала шта се дешава, само сам видјела Хитну помоћ и полицију па сам помислила да је можда нека туча била. Свашта се овдје дешава – испричала је једна пролазница.
Екипа Хитне помоћи која је дошла на лице мјеста могла је само констатовати смрт несретног човјека, а његов идентитет још увијек није званично саопћен, али се претпоставља да је ријеч о млађој особи.
Иако се у први мах сумњало на насилну смрт због трагова крви, први резултати истраге указују на другу теорију.
-Прве информације са терена говоре да је несретни младић највјероватније пао са зграде под околностима које се још увијек утврђују – навео је извор близак истрази за Telegraf.rs.
По налогу надлежног тужилаштва наређена је обдукција са токсикологијом како би се утврдио тачан узрок смрти, као и то да ли је ријеч о несретном случају, самоубиству или евентуалном кривичном дјелу.
Истрага је у току, а полиција провјерава и снимке са сигурносних камера околних објеката како би реконструисала кретање мушкарца прије трагедије.
