Logo
Large banner

Расуло у Милвокију - Јанис заратио са навијачима: Звиждали му током меча, Грк им није остао дужан

14.01.2026

12:23

Коментари:

0
Расуло у Милвокију - Јанис заратио са навијачима: Звиждали му током меча, Грк им није остао дужан
Фото: Printscreen / X

Суперстар Милвоки Бакса, Јанис Адетокумбо, ушао је у сукоб са навијачима клуба са којим је 2021. године био НБА шампион.

Милвоки игра катастрофално ове сезоне, тренутно заузима поражавајућу 11. позицију на Истоку и фанови су изгубили стрпљење.

На утакмици против Минесоте, у којој су Бакси доживјели убједљив пораз (139:106) навијачи су током меча звиждали Јанису и екипи.

Грчки суперстар им није остао дужан, па се након једног коша окренуо ка трибинама и прстима показао ка доле.

Након меча рекао је да не погађа мишљење навијача.

"Никада нисам био у оваквој ситуацији. Помало ново за мене. Не мијења се. Иста је ствар. Није битно. Трудим се да напредујем и када су лоши моменти. Напредујем када људи не вјерују у мене. Није битно да ли сам на путу, да ли сам код куће, да ли сам на породичној вечери, да ли сам у тренинг центру са саиграчима. Није баш битно. Дакле, да, никада раније нисам био дио нечега сличног, тако да је то било нешто ново за мене. Ипак, свиђа ми се. Волим то", рекао је Грк.

Подијели:

Тагови:

Janis Adetokumbo

НБА

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

"40 минута чекао Дончића испред свлачионице": Испливали детаљи инцидента о ком бруји НБА

Кошарка

"40 минута чекао Дончића испред свлачионице": Испливали детаљи инцидента о ком бруји НБА

2 ч

0
Дончић на терен изашао у овим патикама

Кошарка

Дончић на терен изашао у овим патикама

1 мј

0
Лука Дончић није здрав, муче га повреде и болови

Кошарка

Лука Дончић није здрав, муче га повреде и болови

1 седм

0
Лука Дончић бриљирао: Леброн провоцирао, али су Лејкерси испали из НБА купа

Кошарка

Лука Дончић бриљирао: Леброн провоцирао, али су Лејкерси испали из НБА купа

1 мј

0

Више из рубрике

"40 минута чекао Дончића испред свлачионице": Испливали детаљи инцидента о ком бруји НБА

Кошарка

"40 минута чекао Дончића испред свлачионице": Испливали детаљи инцидента о ком бруји НБА

2 ч

0
Кошаркаши Борца у борби за први трофеј у сезони

Кошарка

Кошаркаши Борца у борби за први трофеј у сезони

17 ч

1
Од сутра продаја улазница за меч Игокеа-Партизан

Кошарка

Од сутра продаја улазница за меч Игокеа-Партизан

17 ч

0
Огласио се Никола Топић послије хемотерапије и борбе са раком: Фоткама и поруком одушевио све

Кошарка

Огласио се Никола Топић послије хемотерапије и борбе са раком: Фоткама и поруком одушевио све

1 д

0

  • Најновије

  • Најчитаније

12

46

Трамп "заратио" са премијером Гренланда: "Не знам ко је он, али је у проблему"

12

42

Резерве девиза и злата Русије достигле историјски максимум

12

38

Шок, аматер побиједио Синера у Аустралији

12

33

Чекања на граничним прелазима Градишка и Доња Градина

12

32

Ужасан призор у центру града: Мушкарац пронађен мртав у локви крви

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner