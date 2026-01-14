Расуло у Милвокију - Јанис заратио са навијачима: Звиждали му током меча, Грк им није остао дужан

14.01.2026
12:23
Суперстар Милвоки Бакса, Јанис Адетокумбо, ушао је у сукоб са навијачима клуба са којим је 2021. године био НБА шампион.
Милвоки игра катастрофално ове сезоне, тренутно заузима поражавајућу 11. позицију на Истоку и фанови су изгубили стрпљење.
На утакмици против Минесоте, у којој су Бакси доживјели убједљив пораз (139:106) навијачи су током меча звиждали Јанису и екипи.
Bucks fans can't be serious about booing Giannis at home. When he leaves, they'll be back to being a poverty franchise. Instead of showing gratitude for his loyalty, that's how they treat him? Unbelievable.pic.twitter.com/4EcV9RbGTF— PBA insider 🏀 (@PBAinsider) January 14, 2026
Грчки суперстар им није остао дужан, па се након једног коша окренуо ка трибинама и прстима показао ка доле.
Након меча рекао је да не погађа мишљење навијача.
"Никада нисам био у оваквој ситуацији. Помало ново за мене. Не мијења се. Иста је ствар. Није битно. Трудим се да напредујем и када су лоши моменти. Напредујем када људи не вјерују у мене. Није битно да ли сам на путу, да ли сам код куће, да ли сам на породичној вечери, да ли сам у тренинг центру са саиграчима. Није баш битно. Дакле, да, никада раније нисам био дио нечега сличног, тако да је то било нешто ново за мене. Ипак, свиђа ми се. Волим то", рекао је Грк.
