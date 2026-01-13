Кошаркаши Борца у борби за први трофеј у сезони

Извор:
13.01.2026
На крилима велике побједе против Широког и доласка на врх првенствене табеле, кошаркаши Борца са много оптимизма чекају финалну утакмицу Купа Републике Српске. Противник је зворничка Дрина која ће имати и предност домаћег терена, а у “црвено-плавом” табору спремно улазе у борбу за трофеј.
Добра атмосфера влада у свлачионици Борца, а сјајну сезону игра Дарко Талић. Спреман је, каже, да помогне тиму и у предстојећем финалу.
Посебне емоције вежу капитена Борца, Срђана Гаврића, који је рођен у Зворнику као и тренер Марко Шћекић. Како сам каже, осјећања су помијешана, али професионалне обавезе и жеља за побједом стављају се испред свега.
Побједник финала Купа Републике Српске избориће пласман на фајнал-фор Купа БиХ. Финале је на програму сутра од 18 часова у спортској дворани у Зворнику.
