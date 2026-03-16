Барбара Бобак доживјела незгоду на наступу: Пиротехника јој експлодирала у лице

Аутор:

АТВ

16.03.2026

13:19

Коментари:

0
Фото: Youtube/ OTV Valentino

Барбара Бобак прије неколико дана наступала је у Загребу, али је наступ у једном тренутку, умало кренуо по злу због сценских ефеката.

Док је пјевачица била у непосредном контакту са публиком, догодила се ситуација која је присутне оставила без ријечи.

Барбара је у једном тренутку пришла самој ивици бине, како би била што ближе публици у првим редовима, па је и чучнула јер су је све вријеме снимали.

Ипак, тада се, тик испред ње, активирала снажна пиротехника. Густ бијели дим изненада је обавио пјевачицу и ударио је директно у лице. Иако је сцена на тренутак изгледала драматично јер се од дима готово ништа није видјело, Барбара је брзо реаговала и повукла се неколико корака уназад.

Бобакова није хтјела да прекине наступ, већ је само одмахнула руком, покушавајући да растјера дим око себе и наставила да пјева. Затим је прокоментарисала ситуацију, преноси Курир.

- У фацу си ме погодио, само да знаш. Запамтила сам те! - поручила је Барбара особи задуженој за сценске ефекте.

@nastupi_poznatih00 Barbara Bobak Mint Club & More Zagreb uzivo #barbara #barbarabobak #viral #croatia #fyp ♬ original sound - nastupi_poznatih

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

