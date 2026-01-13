Logo
Кривична пријава због ломљења прозора и стакла на вратима Патријаршије

Танјуг

13.01.2026

21:08

0
Кривична пријава због ломљења прозора и стакла на вратима Патријаршије

Полиција је саопштила да ће поднијети кривичну пријаву против Н.Т. (35) која је осумњичена да је прије два дана поломила прозор и стакло на улазним вратима на Патријаршији СПЦ.

Н.Т. је осумњичена да је 11. јануара пола сата прије поноћи поломила прозор и стакло на вратима Патријаршије, али није улазила у тај објекат у Улици краља Петра.

Вељко Ражнатовић

Сцена

Вељко Ражнатовић се огласио из Русије: Показао како проводи вријеме

Припадници МУП-а у Београду, ПС Стари град, у сарадњи са Првим основним јавим тужилаштвом, поднијеће кривичну пријаву у редовном поступку против Н.Т. због сумње да је извршила кривично дјело уништење и оштећење туђе ствари.

Patrijaršija

