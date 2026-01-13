Кривична пријава због ломљења прозора и стакла на вратима Патријаршије

Извор:
Танјуг
13.01.2026
21:08
Полиција је саопштила да ће поднијети кривичну пријаву против Н.Т. (35) која је осумњичена да је прије два дана поломила прозор и стакло на улазним вратима на Патријаршији СПЦ.
Н.Т. је осумњичена да је 11. јануара пола сата прије поноћи поломила прозор и стакло на вратима Патријаршије, али није улазила у тај објекат у Улици краља Петра.
Припадници МУП-а у Београду, ПС Стари град, у сарадњи са Првим основним јавим тужилаштвом, поднијеће кривичну пријаву у редовном поступку против Н.Т. због сумње да је извршила кривично дјело уништење и оштећење туђе ствари.
