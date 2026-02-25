U Srpskoj rođeno 18 beba

U porodilištima u Republici Srpskoj u protekla 24 časa rođeno je 18 beba, 10 djevojčica i osam dječaka, rečeno je Srni u porodilištima.

Devet beba rođeno je u Banjaluci, četiri u Bijeljini, a po jedna u Doboju, Zvorniku, Prijedoru, Foči i Gradišci.

U Banjaluci je rođeno pet djevojčica i četiri dječaka, u Bijeljini dvije djevojčice i dva dječaka, u Doboju i Prijedoru po jedan dječak, a u Zvorniku, Foči i Gradišci po jedna djevojčica.

Poroda nije bilo u Istočnom Sarajevu, Trebinju i Nevesinju.