SAD uvele nove sankcije Sjevernoj Koreji

04.11.2025
17:36
Komentari:0
Sjedinjene Američke Države uvele su danas nove sankcije povezane sa Severnom Korejom koje se odnose na pojedince i institucije iz Severne Koreje i Kine, saopštilo je Ministarstva finansija SAD.
Među sekundarnim sankcijama nalazi se osam osoba iz Severne Koreje, Kine i Rusije, preneo je Rojters.
Takođe su na listi Tehnološka kompanija "Korea Mangyongdae Computer Technology Corp" i "Ryujong Credit Bank" iz Severne Koreje.
Sekundarne sankcije pogađaju treća lica koja posluju sa zemljama ili entitetima koji su već pod sankcijama.
