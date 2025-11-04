Logo

SAD uvele nove sankcije Sjevernoj Koreji

04.11.2025

17:36

САД увеле нове санкције Сјеверној Кореји
Foto: Brett Sayles/Pexels

Sjedinjene Američke Države uvele su danas nove sankcije povezane sa Severnom Korejom koje se odnose na pojedince i institucije iz Severne Koreje i Kine, saopštilo je Ministarstva finansija SAD.

Među sekundarnim sankcijama nalazi se osam osoba iz Severne Koreje, Kine i Rusije, preneo je Rojters.

Takođe su na listi Tehnološka kompanija "Korea Mangyongdae Computer Technology Corp" i "Ryujong Credit Bank" iz Severne Koreje.

Sekundarne sankcije pogađaju treća lica koja posluju sa zemljama ili entitetima koji su već pod sankcijama.

Tagovi:

Amerika

Sjeverna Koreja

Komentari (0)
