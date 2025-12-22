Logo
Muškarac sa kapuljačom zapalio poznati kafić

Izvor:

Informer

22.12.2025

07:57

Мушкарац са капуљачом запалио познати кафић

U nedjelju u ranim jutarnjim časovima na Novom Beogradu izbio je požar u ugostiteljskom objektu „Gelato bar“, koji je, prema najnovijim informacijama iz istrage, podmetnut.

Snimci sa nadzornih kamera otkrili su muškarca sa kapuljačom koji je, noseći kanticu sa zapaljivom tečnošću, razbio staklo na zadnjim vratima, ušao u lokal, polio ga benzinom i zapalio, nakon čega je pobjegao u pravcu naselja.

Društvo

Srpska bogatija za šest beba

Vatrogasno-spasilačke jedinice primile su dojavu o gustim dimu koji kulja iz lokala u Ulici Jurija Gagarina broj 28 u 03:49 časova. Na lice mjesta su već tri minuta kasnije, u 03:52, stigla dva vatrogasna vozila – navalno vozilo i autocisterna – sa osam pripadnika jedinice Novi Beograd, prenosi Informer.

