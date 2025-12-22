Muškarac sa kapuljačom zapalio poznati kafić

U nedjelju u ranim jutarnjim časovima na Novom Beogradu izbio je požar u ugostiteljskom objektu „Gelato bar“, koji je, prema najnovijim informacijama iz istrage, podmetnut.

Snimci sa nadzornih kamera otkrili su muškarca sa kapuljačom koji je, noseći kanticu sa zapaljivom tečnošću, razbio staklo na zadnjim vratima, ušao u lokal, polio ga benzinom i zapalio, nakon čega je pobjegao u pravcu naselja.

Vatrogasno-spasilačke jedinice primile su dojavu o gustim dimu koji kulja iz lokala u Ulici Jurija Gagarina broj 28 u 03:49 časova. Na lice mjesta su već tri minuta kasnije, u 03:52, stigla dva vatrogasna vozila – navalno vozilo i autocisterna – sa osam pripadnika jedinice Novi Beograd, prenosi Informer.