Visoke cijene peleta i nestašica već na početku sezone

Iako je sezona grijanja tek počela, bh. građani se žale na otežanu nabavku peleta, odnosno da na tržištu vlada nestašica, ali i visoke cijene, dok pojedini proizvođači poručuju da novih isporuka neće biti prije februara.

Iz kompanije "Drvoprodex" iz Banjaluke poručuju da trenutno ne primaju narudžbe za ovu godinu te da će nove narudžbe početi primati tek u februaru naredne godine.

"Trenutna cijena palete je 535 KM s uključenim našim prevozom", pojašnjavaju iz ove firme, dodajući da ne znaju kakve će biti nove cijene.

"Tokom ljetnih mjeseci nismo imali gotovo nikakvih narudžbi, a onda je krajem septembra i početkom oktobra naglo poraslo interesovanje, tako da ne možemo više da primamo narudžbe", navode iz "Drvoprodexa".

Slična situacija je i u sarajevskoj firmi "Drvosječa", koja posluje kroz predstavništva u više gradova širom BiH.

Oni navode da peleta trenutno nema na stanju te da ne znaju kada će nove količine biti dostupne. Cijene, ističu, zavise od klase.

"Pelet A2 klase trenutno je dostupan po cijeni od 670 KM po toni, dok A1 klasa dostiže i do 690 KM po toni. Trenutno ne primamo nove narudžbe", naveli su iz ove firme.

Ratko K. iz Trebinja, koji se ovih dana raspitivao za cijenu peleta, kaže da još nije uspio da kupi, jer, kako navodi, potražnja je ogromna.

Dodaje da je cijena po toni ove sezone viša za oko 100 marka nego lani u ovom periodu.

"Tonu peleta prošle godine plaćao sam 360 maraka plus prevoz, koji je oko 40 maraka. Dok je ove godine 470 maraka, plus prevoz", kazao je on.

Da je tržištu u BiH potrebna dodatna količina peleta, potvrđuje i Goran Ivanović, predstavnik proizvođača peleta u BiH, koji objašnjava da je neočekivano visoka potražnja zatekla i proizvođače.

"Tokom gotovo mrtve ljetne sezone, zbog minimalne tražnje i niskih cijena, proizvođači su smanjili proizvodnju. Ni izvoz nije bio bolji nego prethodnih godina, pa ništa nije nagovještavalo ovako veliku potražnju koja se pojavila od početka septembra. U prvom talasu rasprodate su sve količine na domaćem tržištu, a zatim su počele da se prave liste narudžbi", istakao je Ivanović.

Pojasnio je da je zbog velike potražnje evidentan bio i nedostatak peleta u prethodna dva mjeseca, kao i visoke cijene kod nekih distributera.

"U saradnji u nadležnim ministarstvima u BiH radimo sve moguće da se stabilizuje tržište peleta, da spriječimo divljanje cijena i da se svaki potrošač snabdije sa potrebnom količinom", kazao je Ivanović.

Kako je rekao, povećana je proizvodnja peleta od septembra za oko 70 odsto.

Pojašnjava da postoje određeni dijelovi tržišta gd‌je još postoji nestašica, pa je iz tog razloga Ministarstvo trgovine FBiH, u saradnji sa proizvođačima, objavilo listu proizvođača koji imaju dostupnog peleta za brzu isporuku.

Podsjetimo, krajem septembra pisale, pelet je koštao od 466 do 580 maraka, zavisno od toga u kojem gradu je kupovan.

Podsjećamo i na to da je nedavno je Vlada FBiH, na prijedlog Federalnog ministarstva trgovine, donijela odluku o ograničenju cijena peleta.

Kako su naveli, odlukom najviša prodajna cijena peleta ne može biti viša od 480 KM plus PDV u trgovini na malo, po toni u svim pakovanjima. Ova odluka će se primjenjivati do 1. decembra 2025. godine.

