Свјетски дан борбе против дијабетеса

14.11.2025

07:21

Коментари:

0
Dijabetes, mjerenje šećera u krvi
Фото: Pexels

Свјетски је дан борбе против дијабетеса, под слоганом "Упознај се са дијабетесом и учини више за обољеле на радном мјесту".

Број обољелих у Републици Српској је у порасту. Прошле године евидентирано је 986 нових случајева, док их је годину раније било 700.

Пас на ланцу

Наука и технологија

Језиво: Откривена три плава пса у Чернобиљу

Све више оболијевају и дјеца, посебно од типа 2, повезаног са гојазношћу и нездравим навикама.

Поводом овог дана, Фонд здравственог осигурања РС представио је водич кроз права обољелих и нове мјере превенције.

dijabetes

Коментари (0)
