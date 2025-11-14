Свјетски дан борбе против дијабетеса

14.11.2025
07:21
Коментари:0
Свјетски је дан борбе против дијабетеса, под слоганом "Упознај се са дијабетесом и учини више за обољеле на радном мјесту".
Број обољелих у Републици Српској је у порасту. Прошле године евидентирано је 986 нових случајева, док их је годину раније било 700.
Наука и технологија
Језиво: Откривена три плава пса у Чернобиљу
Све више оболијевају и дјеца, посебно од типа 2, повезаног са гојазношћу и нездравим навикама.
Поводом овог дана, Фонд здравственог осигурања РС представио је водич кроз права обољелих и нове мјере превенције.
Свијет
4 ч0
Друштво
4 ч0
Република Српска
5 ч0
Друштво
5 ч0
Најновије
Најчитаније
12
05
12
04
11
59
11
59
11
52
Тренутно на програму