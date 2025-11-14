Logo
Свако четврто домаћинство је самачко

14.11.2025

07:14

Коментари:

0
Свако четврто домаћинство је самачко
Фото: Unsplash

Популарна комедија "Сам у кући" обиљежава нам сваке божићне празнике. Кад се негдје крајем новембра или почетком децембра појави први филм из те свевременске франшизе са пет наставака - знамо да је Божић одмах иза угла.

Како пише Даница.хр, о знају и хрватски државни статистичари који су тим поводом објавили не баш веселе бројке: број самачких домаћинстава у Хрватској у протекла два десетљећа.

На посљедњем попису становништва било их је око 399.000, а на попису прије двадесетак година око 275.000.

То је раст од чак 45 одсто! Данас је самачких домаћинстава у Хрватској готово 28 процената, односно најмање свако четврто, од укупно око 1,43 милиона домаћинстава у Хрватској.

Године 1991. било је око 1,54 милиона домаћинстава; удио самачких износио је близу 18 процената. Дакле, отприлике свако шесто имало је само једног члана.

Просјечно највећа домаћинства има сјевер Хрватске: Крапинско-загорска и Међимурска жупанија са 3,1 особом у домаћинству, те Вараждинска и Загребачка жупанија са три особе. Хрватски просјек је 2,7 чланова, а Копривничко-крижевачка има 2,9.

Најмање бројна домаћинства су у Загребу и на југу Хрватске. Просјечан број чланова у Приморско-горанској и Личко-сењској жупанији је 2,4, а у Шибенско-книнској и Граду Загребу 2,5, откривају подаци Државног завода за статистику.

