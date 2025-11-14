Бојовић пуштен уз кауцију: Илегално боравио у Америци 10 година, радио као полицајац

Извор:
Полицајац из Хановер Парка Радуле Бојовић, кога су прошлог мјесеца ухапсили агенти америчке Службе за имиграцију и царину (ИЦЕ), пуштен је уз кауцију док чека исход свог имиграционог случаја, а према ријечима његовог адвоката активно се ради на рјешавању његовог случаја.
Радуле Бојовић (25) ухапшен је 15. октобра под оптужбом да је у САД боравио више од деценије након истека туристичке визе. Међутим, званичници Хановер Парка тврде да је имао важеће савезне дозволе за рад.
У понедјељак је портпарол ИЦЕ-а потврдио да је Бојовић пуштен из притвора 31. октобра, два дана након што му је имиграциони судија одобрио кауцију од 2.500 долара. Његов случај је и даље у току.
Америчко Министарство за унутрашњу безбједност (ДХС) навело је да је Бојовић, поријеклом из Црне Горе, боравио у САД на туристичкој визи која је истекла 31. марта 2015. године.
ДХС је такође критиковао општину Хановер Парк због тога што је запослила Бојовића као полицајца, тврдећи да му није било дозвољено да посједује ватрено оружје.
Ипак, локални званичници истичу да је запослен у јануару „у потпуности у складу са савезним и државним законима“.
„Прије него што је Бојовић примљен у службу, општина је потврдила да има законску дозволу савезне владе да ради у Сједињеним Државама. Приликом запошљавања доставио је картицу о радној дозволи (Work Authorization Card) коју издаје америчка Служба за држављанство и имиграцију (УСЦИС). Картица је била важећа и недавно обновљена“, навела је полиција Хановер Парка у саопштењу поводом његовог хапшења.
Полиција је додала да је Бојовић прошао безбједносне провјере ФБИ-ја и Државне полиције Илиноиса, те да је документ америчког Бироа за алкохол, дуван, ватрено оружје и експлозиве (АТФ) од 5. јануара 2024. потврдио да његов имиграциони статус дозвољава ношење оружја током службе.
„Суштина је да су све информације које смо добили од савезне владе показивале да је Бојовић законски овлаштен да ради у САД као полицајац. Јасно је да, без те дозволе, општина га не би запослила. Такође, општина никада није добила обавјештење од било које федералне или државне агенције да му је статус радне дозволе укинут“, додаје се у саопштењу.
Бојовић је тренутно суспендован и налази се на административном одсуству док траје имиграциони поступак против њега. Полиција је саопштила да ће, уколико му буде дозвољен останак у САД и задржи право на рад, бити враћен на дужност.
Након пуштања из притвора Бојовић је и даље на административном одсуству.
A suburban Chicago police officer has been arrested by ICE after officials discovered he has been living in the United States illegally for more than 10 years.— True Crime Updates (@TrueCrimeUpdat) October 17, 2025
Radule Bojovic, a native of Montenegro, was arrested on Thursday morning as part of ICE's "Operation Midway Blitz." He… pic.twitter.com/eUmNfJRAnj
