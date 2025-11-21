Logo
RAK podsjeća na obavezno poštovanje predizborne tišine

РАК подсјећа на обавезно поштовање предизборне тишине
Foto: ATV

Regulatorna agencija za komunikacije (RAK) BiH podsjeća sve pružaoce medijskih audio-vizuelnih i usluga radija na obavezu poštovanja izborne tišine neposredno pred prijevremene izbore za predsjednika Republike Srpske zakazane za nedjelju, 23. novembra.

Potpuna zabrana medijskog praćenja bilo kakvih izbornih aktivnosti stupa na snagu sutra u 7.00 časova i trajaće do zatvaranja biračkih mjesta, napominju iz RAK-a.

Избори Република Српска

Republika Srpska

U Republici Srpskoj sutra počinje predizborna tišina

Zabrana objavljivanja rezultata istraživanja javnog mnjenja stupila je na snagu jutros u 7.00 časova i traje do zatvaranja biračkih mjesta.

Izbori će biti održani u nedjelju, 23. novembra, a u trci za predsjednika Republike Srpske je šest kandidata - Siniša Karan iz SNSD-a, Branko Blanuša iz SDS-a, Dragan Đokanović iz Saveza za novu politiku, Nikola Lazarević iz Ekološke partije Srpske i dva nezavisna kandidata Igor Gašević i Slavko Dragičević.

