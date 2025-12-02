Logo
Osuđena bivša predsjednica Vrhovnog suda: Vesna Medenica mora u zatvor

Izvor:

Agencije

02.12.2025

11:05

Осуђена бивша предсједница Врховног суда: Весна Меденица мора у затвор
Foto: screenshot

Bivša predsjednica Vrhovnog suda Crne Gore Vesna Medenica osuđena je danas na godinu i devet mjeseci zatvora, a sudija Privrednog suda Milica Vlahović Milosavljević na šest mjeseci zatvora.

To je prvostepena presuda koju je danas izrekao Branislav Leković, sudija Višeg suda u Podgorici.

Leković je rekao da je sud nesumnjivo utvrdio da su Medenica i Vlahović Milosavljević izvršile krivično djelo.

Specijalni tužilac Vukas Radonjić je u izjavi medijima rekao da je zadovoljan osuđujućom presudom, ali da nije zadovoljan visinom kazne koja je izrečena Medenici, jer je tražio da bude osuđena na tri godine robije.

Sudija Leković je kazao da je Medenica podstrekavala Vlahović Milosavljević da izvrši krivično djelo.

Medenica nije prisustvovala izricanju presude, a Vlahović Milosavljević jeste.

Optužnicom je predstavljeno da je Vlahović Milosavljević izvršila krivično djelo zloupotreba službenog položaja, a Medenica - zloupotreba službenog položaja putem podstrekavanja.

Crna Gora

presuda

Vrhovni sud

Vesna Medenica

