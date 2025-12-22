Logo
Državljanin BiH uhapšen u Austriji: Tokom 13 godina ukrao skoro 200.000 evra

22.12.2025

07:00

Foto: Pexels

Pedesetogodišnji državljanin Bosne i Hercegovine godinama je harao Austrijom, iza sebe ostavljajući niz provala i krađa. Tokom 13 godina počinio je više od 180 krivičnih djela, pri čemu je pribavio plijen vrijedan oko 195.000 evra.

Njegova kriminalna priča podsjeća na filmski zaplet. Iako su istražioci na mjestima provala često pronalazili njegove DNK tragove, muškarac s prebivalištem u bečkom naselju Brigittenau dugo je uspijevao izbjeći hapšenje. Prvu provalu počinio je još u martu 2012. godine.

Трудница

Svijet

Trudnica iz BiH pokušala da opljačka policajku

Prema dostupnim podacima, djelovao je na području čak pet austrijskih saveznih pokrajina. Najčešće je na meti imao firme i poslovne objekte, u koje je provalio 154 puta. Osim toga, provaljivao je u škole i druge obrazovne ustanove, vatrogasne domove, prostorije različitih udruženja, kao i u više javnih institucija.

