Stručnjaci savjetuju: Evo kada je pravo vrijeme da dijete prestane koristiti cuclu

Cucla je za mnoge bebe i roditelje dragocjen saveznik: smiruje, pomaže zaspati i pruža osjećaj sigurnosti. Ipak, jednom kada preraste svoju svrhu, može postati prepreka pravilnom razvoju. Zato se sve češće postavlja pitanje – kada je najbolje vrijeme da dijete prestane koristiti cuclu?

Stručnjaci se slažu da je najpovoljnije razdoblje za odvikavanje između šestog i 12. mjeseca života. U toj fazi emocionalna povezanost s cuclom još nije jaka, pa se djeca lakše prilagođavaju promjenama.

Ako se u tom periodu odvikavanje iz objektivnih razloga ne dogodi, preporuka je da se korištenje cucle svakako ograniči do navršene druge godine, kako bi se izbjegle moguće posljedice za zube i razvoj čeljusti. Nakon treće godine potencijalni negativni uticaji na zagriz i razvoj govora postaju znatno izraženiji.

Zašto ranije odvikavanje može biti korisno?

Iako cucla kratkoročno pruža utjehu, dugotrajna upotreba povezuje se s nekoliko rizika:

Problemi sa zagrizom: duže korištenje može utjecati na razvoj čeljusti i položaj zuba

Uticaj na govor: stalna prisutnost cucle u ustima remeti pravilan rad jezika i oblikovanje glasova

Povećan rizik od upala uha: neka istraživanja pokazuju da česta upotreba cucle može povećati sklonost infekcijama.

Kako olakšati proces odvikavanja?

Odvikavanje ne mora biti stresno ako se provodi postepeno i dosljedno. Stručnjaci savjetuju postupno smanjivanje korištenja, zamjenu utješnim rutinama uz dosljednost.

Prestanak korištenja cucle važan je korak u zdravom razvoju djeteta. Uz malo strpljenja i nekoliko dobro osmišljenih koraka, tranzicija može biti nježna i uspješna i za dijete i za roditelja.