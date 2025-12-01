Logo

Stručnjaci savjetuju: Evo kada je pravo vrijeme da dijete prestane koristiti cuclu

Izvor:

Agencije

01.12.2025

18:34

Komentari:

0
Стручњаци савјетују: Ево када је право вријеме да дијете престане користити цуцлу
Foto: Pixabay/Franco_A_Guaraldo

Cucla je za mnoge bebe i roditelje dragocjen saveznik: smiruje, pomaže zaspati i pruža osjećaj sigurnosti. Ipak, jednom kada preraste svoju svrhu, može postati prepreka pravilnom razvoju. Zato se sve češće postavlja pitanje – kada je najbolje vrijeme da dijete prestane koristiti cuclu?

Stručnjaci se slažu da je najpovoljnije razdoblje za odvikavanje između šestog i 12. mjeseca života. U toj fazi emocionalna povezanost s cuclom još nije jaka, pa se djeca lakše prilagođavaju promjenama.

Илу-бебе-280925

Gradovi i opštine

Zvornik bogatiji za 46 malih stanovnika

Ako se u tom periodu odvikavanje iz objektivnih razloga ne dogodi, preporuka je da se korištenje cucle svakako ograniči do navršene druge godine, kako bi se izbjegle moguće posljedice za zube i razvoj čeljusti. Nakon treće godine potencijalni negativni uticaji na zagriz i razvoj govora postaju znatno izraženiji.

Zašto ranije odvikavanje može biti korisno?

Iako cucla kratkoročno pruža utjehu, dugotrajna upotreba povezuje se s nekoliko rizika:

Problemi sa zagrizom: duže korištenje može utjecati na razvoj čeljusti i položaj zuba

Uticaj na govor: stalna prisutnost cucle u ustima remeti pravilan rad jezika i oblikovanje glasova

Povećan rizik od upala uha: neka istraživanja pokazuju da česta upotreba cucle može povećati sklonost infekcijama.

Полиција Србија

Hronika

Automobil smrskan u teškom udesu, stvaraju se zastoji

Kako olakšati proces odvikavanja?

Odvikavanje ne mora biti stresno ako se provodi postepeno i dosljedno. Stručnjaci savjetuju postupno smanjivanje korištenja, zamjenu utješnim rutinama uz dosljednost.

Prestanak korištenja cucle važan je korak u zdravom razvoju djeteta. Uz malo strpljenja i nekoliko dobro osmišljenih koraka, tranzicija može biti nježna i uspješna i za dijete i za roditelja.

Podijeli:

Tagovi:

cucla

Djeca

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Нова студија: Наш мозак се мијења четири пута

Nauka i tehnologija

Nova studija: Naš mozak se mijenja četiri puta

4 h

0
Policija Brčko distrikt

Hronika

Mjesec dana pritvora osumnjičenima za pljačku u Brčkom

4 h

0
Ердоган упозорио: То је неприхватљиво

Svijet

Erdogan upozorio: To je neprihvatljivo

4 h

0
Револуција на путевима: Од сада је могуће управљати аутомобилом на даљину

Auto-moto

Revolucija na putevima: Od sada je moguće upravljati automobilom na daljinu

5 h

0

Više iz rubrike

Три навике које практикују родитељи изузетно успјешне дјеце

Porodica

Tri navike koje praktikuju roditelji izuzetno uspješne djece

13 h

0
Нова година се ближи: Психолог савјетује шта родитељи да раде ако дијете тражи прескуп поклон

Porodica

Nova godina se bliži: Psiholog savjetuje šta roditelji da rade ako dijete traži preskup poklon

1 d

0
Мушка и женска имена која дјеци доносе срећу и заштиту

Porodica

Muška i ženska imena koja djeci donose sreću i zaštitu

4 d

0
Траума из дјетињства значајно обликује мозак и утиче на ментално здравље

Porodica

Trauma iz djetinjstva značajno oblikuje mozak i utiče na mentalno zdravlje

2 sedm

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

22

55

Poznato stanje gardiste koji je preživio pucnjavu kod Bijele kuće

22

54

Skandal u Njemačkoj: Municija vojske ostavljena bez nadzora, pa ukradena

22

51

Filmska pljačka u Italiji: Banda u tunelu napala blindirani kombi sa 2 miliona evra

22

50

Pas i vlasnica bili razdvojeni godinu dana, a onda ju je jednog dana konačno ugledao

22

45

Teška nesreća u centru grada: Vatrogasci izvlače povrijeđene iz automobila

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner