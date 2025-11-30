Logo
Nova godina se bliži: Psiholog savjetuje šta roditelji da rade ako dijete traži preskup poklon

30.11.2025

12:53

Najnoviji telefon, ultra savremeni dron na daljinsko upravljanje, smart satić sa najnaprednijim funkcijama, kućni projektor, sportska oprema ili muzički instrumenti koji koštaju papreno - ovi pokloni često se nalaze na dječijim novogodišnjim spiskovima Deda Mrazu (odnosno odraslima).

Nažalost, roditelji nisu uvijek u prilici da ovakve poklone priušte, ali je mališanima to malo teže objasniti, jer oni u tom uzrastu obično nisu svjesni ni vrijednosti onoga što traže, niti porodičnog budžeta. Šta u tom slučaju raditi, objasnila je ruski psiholog Ksenija Isakova.

Sasvim je u redu reći "ne", ali nemojte ostati samo na tome, savjetuje ruski psiholog.

"Roditelji bi trebalo da mogu sasvim opušteno da svom djetetu kažu "ne", objasne mu da je poklon koji ono traži jako skup i da sada nije prilika da mu ga kupe. Međutim, izuzetno je važno da mališanima predlože neke alternativne varijante, od kojih će ono moći da odabere ono što se njemu sviđa", navodi stručnjak, govoreći za Argumenti i Fakti.

"Ovo iskustvo važno je za dijete - u suprotnom ono može razviti sklonost ka manipulisanju zarad postizanja ličnih ciljeva, što nikako nije dobro ni u ranijem uzrastu, niti kasnije kroz život", dodaje Isakova.

породица-дјеца-29082025

Savjeti

Ovi obrasci ponašanja ukazuju na to da ste imali teško djetinjstvo koje je ostavilo traga

Izmještanje fokusa sa materijalnog na nematerijalno je od presudnog značaja za djecu.

Djeca su sklona traženju materijalnih poklona, često nesvjesna njihove cijene i prave vrijednosti. Upravo zato je važno da roditelji izmeste fokus mališana sa materijalnih stvari na one nematerijalne. "Roditelji bi trebalo da djeci pokažu da postoji nešto mnogo vrednije od poklona u pravom smislu te riječi: vrijeme provedeno zajedno, omiljeni hobi, prijatelji i slično. Posjedovanje određenih stvari ih neće učiniti srećnijim", navodi psiholog. Istina, za objašnjavanje ovakvih stvari i usađivanje sistema vrijednosti kod djece potrebno je dosta vremena, prenosi RT Balkan.

