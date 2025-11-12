Logo
Uvijek oprezno sa njima: Ovo su najlukaviji znakovi Zodijaka

12.11.2025

Horoskop
Foto: Pexels

Lukavost podrazumijeva brzo razmišljanje, prilagođavanje i sposobnost da se pronađu rješenja čak i u najizazovnijim situacijama. Neki ljudi imaju urođenu vještinu da svaku situaciju okrenu u svoju korist – koristeći inteligenciju, domišljatost ili šarm, prenosi index.hr.

Prema astrologiji, određeni horoskopski znaci posebno se izdvajaju po ovoj sposobnosti, a evo koji su među najlukavijima:

Škorpija

Škorpije su pravi majstori taktike i strategije. Njihova intuicija je nevjerovatno jaka, a sposobnost da analiziraju ljude često ih postavlja korak ispred svih. Nikada ne otkrivaju svoje namjere u potpunosti, a njihov talenat za manipulaciju čini ih nepredvidivim protivnicima. Uvijek imaju plan B i često izlaze kao pobjednici čak i u situacijama kada niko to ne očekuje.

Vaga

Iza Vagine šarmantne spoljašnjosti krije se oštar um. Vage su diplomate koje lako osvajaju simpatije, ali istovremeno znaju kako da manipulišu situacijom u svoju korist. Njihov osjećaj za pravdu ponekad je selektivan, usmjeren ka sopstvenim ciljevima, što ih čini izuzetno vještima u postizanju željenog.

Blizanci

Blizanci su izuzetno spretni u komunikaciji i prilagođavanju. Njihova brzina razmišljanja omogućava im da se lako izvuku iz neprijatnih situacija. Uz humor i šarm, često uspjevaju da dobiju ono što žele, a njihov talenat za snalaženje rijetko ih ostavlja bez rješenja.

Jarac

Iako na prvi pogled djeluju ozbiljno i povučeno, Jarčevi su tihi stratezi. Njihova hladnokrvnost i analitički pristup omogućavaju im da sagledaju širu sliku i donesu proračunate odluke. Njihova upornost i suptilna lukavost čine ih majstorima u ostvarivanju dugoročnih ciljeva.

Хороскоп, паре

Zanimljivosti

Ove znakove u narednim danima očekuje talas uspjeha i novca: Da li ste među njima?

