Lopovima određen pritvor zbog cigareta: Ukrali robu vrijednu 8.000 KM

01.12.2025

16:07

Лоповима одређен притвор због цигарета: Украли робу вриједну 8.000 КМ
Osnovni sud Brčko distrikta odredio je danas, u poned‌jeljak, 1. decembra, pritvor P.S. (43) i Z.S. (30) iz Donjeg Žabara, a terete ih da su na benzinskoj pumpi "Dragstes" u Brčkom ukrali 1.170 KM u kešu, te oko 8.000 KM vrijedne cigarete.

Iza brave su poslati na prijedlog Tužilaštva Brčko distrikta, a jednomjesečni pritvor im je određen zbog opasnosti od bjekstva, te zbog bojazni da će ponoviti krivično d‌jelo, za koja se može izreći zatvorska kazna od tri godine ili teža.

"Podsjetimo, u ranim jutarnjim satima, 23. novembra 2025, osumnjičeni su po prethodnom dogovoru bili u ugostiteljskom objektu pumpe 'Dragstes' i iskoristivši nepažnju radnika iz ladice pulta ukrali oko 1.170 KM pazara, a zatim otključali magacin i uzeli veću količinu cigareta, vrijednih oko 8.000 KM, nakon čega su se automobilom uputili u pravcu Lončara", saopštilo je brčansko tužilaštvo.

Ističu da se radi o licima koji su višestruki povratnici u teškim krađama, krađama, razbojništvima i drugim teškim krivičnim d‌jelima, kako u Brčkom, tako i u Republici Srpskoj i zemljama okruženja, zbog čega su do sada više puta bili osuđivani, pišu Nezavisne.

