Питбул напао дијете од 18 мјесеци и дјевојчицу (5)

Извор:
Курир
01.12.2025
16:09
Коментари:0
У Анкари се умало није догодила трагедија када је питбул напао и повриједио дјечала Ефеа (18 мјесеци) и сестру Догу Озтурк (5), због чега је власница пса Туче О.Е. ухапшена. Пса су преузеле општинске службе и одведеле га у азил.
Дога је отпуштена из болнице, док се Ефе и даље налази на лијечењу.
Хроника
Завршили иза решетака због цигарета: Украли робу вриједну 8.000 КМ
Породица Озтурк се јуче враћала са пијаце у стан у округу Етимесгут, када је дошло до инцидента.
Отац Адем је одвезао аутомобил на паркинг, а мајка Белкиз се са дјецом попела лифтом до спрата на којем живе.
У том тренутку питбул комшинице напао је Ефеа и Догу.
На вриске мајке Белкиз, комшије су прискочиле у помоћ и спасиле дјецу.
Ефе је задобио повреде на лицу, а Дога по грудима, након чега су обоје пребачени у Градску болницу Билкент. Дога је синоћ отпуштена, док се Ефе и даље налази у болници.
Наука и технологија
Microsoft објавио важно упозорење за кориснике, ево шта се дешава
Након инцидента, Туче О.Е, која је покушала да побегне са псом, али ју је сустигла турска жандармерија и ухапсила.
Отац повијређене дјеце, Адем, рекао је да су сазнали да је против власнице пса раније поднијето 12 пријава.
"Желим да буде најстроже кажњена. Послије овог догађаја, ми смо страдали, не желим да ико други прође кроз исто Раније смо се сусретали са псом. Огроман је. Стално је скакао на нас, дизао шапе на нас. Једном или двапут је скочио на Ефеа. Срећом, није га закачио, успјели смо да га склонимо. Дјевојка га не може држати јер пас вуче дјевојку. Раније је напао и друге људе, неке је и оборио. Они су се такође жалили. Дјевојка им је псовала, отпуштала пса са повоца и пријетила да ће их ујести. Све је то пријављено жандармерији.“
Најновије
Најчитаније
22
55
22
54
22
51
22
50
22
45
Тренутно на програму