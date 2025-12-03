Položaj invalida bolji, zapošljavanje i dalje najveći problem

Položaj lica sa invaliditetom na području Istočnog Sarajeva poboljšan je posljednjih godina, ali je potrebno urediti još mnogo toga, posebno kada je riječ o zapošljavanju i arhitektonskim preprekama sa kojima se invalidi u kolicima svakodnevno suočavaju, izjavio je predsjednik Gradskog udruženja amputiraca Srđan Jeremić.

Jeremić je Srni, povodom Međunarodnog dana lica sa invaliditetom, rekao da je položaj ove kategorije stanovništva težak i da će uvijek biti težak, jer žive drugačiji život od ostalih, ali se mnogo može uraditi kako bi im svakodnevica bila lakša.

Prema njegovim riječima, uočljivi su pomaci u ostvarivanju prava vezanih za nabavku ortopedskih pomagala, za šta su se borili ratni vojni invalidi.

Ipak, amputirci se i dalje suočavaju sa problemima u nabavci pomagala, dok druge kategorije invalida često padaju na teret porodici i ostaju nedovoljno uključene u život lokalne zajednice.

On je istakao da je zapošljavanje jedan od najvećih problema jer je veoma teško zaposliti osobu sa invaliditetom, posebno ljude sa posebnim potrebama.

Prema zakonu o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju, firme su dužne da prilagode radno mjesto i sanitarne uslove osobi sa invaliditetom, što mnogima predstavlja izazov, pa se radije odlučuju da plaćaju kaznene poene.

Iako postoje brojni međunarodni projekti za osposobljavanje i edukaciju lica sa invaliditetom, Jeremić naglašava da do krajnjih korisnika stiže veoma malo novca, jer se veliki dio sredstava troši na seminare, plate menadžera i druge troškove.

Na lokalnom nivou, ističe Jeremić, postoje dodatni izazovi jer je teško obezbijediti stabilno finansiranje, navodeći primjer da Udruženje amputiraca Istočno Sarajevo nije na budžetu nijedne opštine, niti Grada Istočno Sarajevo, već sredstva dobijaju samo po projektima.

Govoreći o arhitektonskim preprekama, Jeremić je naveo da je urađeno veoma malo, te da invalidi u kolicima i dalje ne mogu ući u brojne institucije, a kao najnoviji primjer navodi novu zgradu Narodnog pozorišta Istočno Sarajevo, gdje ne postoji mogućnost da invalid u kolicima pogleda predstavu.

On je ukazao i na problem parkinga ispred Doma zdravlja Istočno Sarajevo, koji za invalide nije besplatan, iako bi trebao biti.

Jeremić je podsjetio da u gradu i dalje ne postoje žute linije koje bi omogućile licima sa oštećenjem vida da se samostalno kreću uz pomoć bijelog štapa.

Naveo je da pojedini međunarodni projekti nisu dali očekivane rezultate, ističući da je u jednom projektu vrijednom više od četiri miliona evra u BiH u Republici Srpskoj zaposleno samo 26 lica sa invaliditetom.

Jeremić je istakao da su ratni vojni invalidi u boljem položaju u odnosu na civilne žrtve rata i mirnodopske invalide.

Mirnodopski invalidi, kaže, ni danas nemaju status invalida, već dobijaju rješenje o telesnom oštećenju, iako su neki izgubili dio tijela kao i ratni vojni invalidi.

Civilnim žrtvama rata, dodao je Jeremić, položaj je donekle popravljen jer su nedavno dobili pravo da biraju gdje će kupovati proteze, dok im je to ranije bilo propisano.

Jeremić je podsjetio da su članovi Udruženja amputiraca nedavno bili u posjeti manastiru Hilandar, te da su zajedno sa još dva udruženja osnovali zemljoradničku zadrugu za uzgoj američke borovnice u saksijama.