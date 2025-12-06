Logo
Jezivi detalji trostrukog ubistva: Pronađena tijela roditelja i sina

Telegraf

06.12.2025

11:23

0
Троструко убиство у Чачку
Foto: 192_rs/Instagram

U porodičnoj kući u Čačku pronađena su tijela muškarca i njegovih roditelja, a sumnja se da je riječ o nasilnom zločinu!

Kako Telegraf nezvanično saznaje, policija je rano jutros pronašla beživotno tijelo muškarca starog oko 47 godine, kao i tijela njegovih oca i majke, koji su imali oko 75 godina. Niko nije davao znake života, a policija je odmah ustanovila da je u pitanju nasilna smrt.

Prema nezvaničnim saznanjima Telegraf.rs, kraj tijela mlađeg muškarca pronađen je nož.

Veliki broj pripadnika policije je na licu mjesta i obezbjeđuje mjesto zločina. U porodičnu kuću su stigli i forenzičari kako bi izuzeli dokaze i obavili uviđaj.

U ovom trenutku ne može da se potvrdi da li je u pitanju porodična tragedija, dvostruko ubistvo i samoubistvo ili je neko ubio tročlanu porodicu.

