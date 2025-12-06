Jezivi detalji trostrukog ubistva: Pronađena tijela roditelja i sina

Izvor:
Telegraf
06.12.2025
11:23
U porodičnoj kući u Čačku pronađena su tijela muškarca i njegovih roditelja, a sumnja se da je riječ o nasilnom zločinu!
Kako Telegraf nezvanično saznaje, policija je rano jutros pronašla beživotno tijelo muškarca starog oko 47 godine, kao i tijela njegovih oca i majke, koji su imali oko 75 godina. Niko nije davao znake života, a policija je odmah ustanovila da je u pitanju nasilna smrt.
Prema nezvaničnim saznanjima Telegraf.rs, kraj tijela mlađeg muškarca pronađen je nož.
Veliki broj pripadnika policije je na licu mjesta i obezbjeđuje mjesto zločina. U porodičnu kuću su stigli i forenzičari kako bi izuzeli dokaze i obavili uviđaj.
U ovom trenutku ne može da se potvrdi da li je u pitanju porodična tragedija, dvostruko ubistvo i samoubistvo ili je neko ubio tročlanu porodicu.
