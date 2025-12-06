Осумњичени за убиство невјенчане супруге данас требало да се јави у затвор

Извор:
Осумњични за убиство невјенчане супруге у Међимурју и за рањавање њене сестре је вишеструку починилац кривичних дјела и данас је требало да се јави у затвор у Загребу на одслужење једногодишње казне због крађе, саопштено је међимурске Полицијске управе.
Јосип Оршуш /40/ осумњичен је да је у Ситницама у четвртак увече усмртио невјенчану супругу, а њена двадесетдеветогодишња сестра задобила је тешке повреде и у болници у Чаковцу јој се боре за живот.
За бјегунцем је покренута опсежна потрага у коју су укључене све расположиве полицијске снаге, специјалне јединице, дронови и потражни пси.
Начелник Полицијске постаје Мурско Средишће Миљенко Врбанец изјавио је да није пронађено оружје, али да су пронађени неки други докази, преносе хрватски медији.
Оршуш је познат полицији као вишеструки починилац кривичних дјела, углавном имовинских деликата.
Након што је аутомобил којим је побјегао пронађен у словенском мјесту Раскрижје, око 16 километара од мјеста злочина, у акцију су се укључиле и словеначке специјалне јединице.
Контактирана је и мађарска полиција због могућег бијега и у том смјеру.
