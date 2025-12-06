Logo
Осумњичени за убиство невјенчане супруге данас требало да се јави у затвор

СРНА

06.12.2025

11:11

0
Илустрација
Фото: АТВ

Осумњични за убиство невјенчане супруге у Међимурју и за рањавање њене сестре је вишеструку починилац кривичних дјела и данас је требало да се јави у затвор у Загребу на одслужење једногодишње казне због крађе, саопштено је међимурске Полицијске управе.

Јосип Оршуш /40/ осумњичен је да је у Ситницама у четвртак увече усмртио невјенчану супругу, а њена двадесетдеветогодишња сестра задобила је тешке повреде и у болници у Чаковцу јој се боре за живот.

ilu-zagreb-hrvatska-28082025

Регион

Убиство српске породице Зец у Загребу и даље без пуне правде

За бјегунцем је покренута опсежна потрага у коју су укључене све расположиве полицијске снаге, специјалне јединице, дронови и потражни пси.

Начелник Полицијске постаје Мурско Средишће Миљенко Врбанец изјавио је да није пронађено оружје, али да су пронађени неки други докази, преносе хрватски медији.

Оршуш је познат полицији као вишеструки починилац кривичних дјела, углавном имовинских деликата.

641d57dc9db9d vesna zmijanac

Сцена

Весна Змијанац се огласила из болнице: Фановима поручила једно

Након што је аутомобил којим је побјегао пронађен у словенском мјесту Раскрижје, око 16 километара од мјеста злочина, у акцију су се укључиле и словеначке специјалне јединице.

Контактирана је и мађарска полиција због могућег бијега и у том смјеру.

Убиство

Хрватска

