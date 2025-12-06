Ко не би требало да конзумира ђумбир

Извор:
Фитотерапеути препоручују да се дневно не уноси више од четири грама ђумбира, јер веће количине могу довести до надимања, гасова и горушице.
Такође, особе које имају улцерозни колитис, упалне болести, поремећаје крварења, као и труднице, треба да избјегавају конзумирање ђумбира.
Ђумбир се користи у традиционалној кинеској медицини од давнина, а чак га је и чувени Конфучије узимао за здравље и снагу. Такође му се вијековима приписују афродизијачка својства, преноси б92.
Његову популарност живописно илуструје чињеница да се у то вријеме редовно служио на столовима, са сољу и бибером. Садржи једињења која се називају гингероли, а која имају антиинфламаторна, аналгетска, антиканцерогена и антипиретска дејства.
Присуство ових супстанци је вјероватно кључ благотворног дејства ђумбира на превенцију и ублажавање симптома хроничних инфламаторних болести.
Ђумбир у храни и пићима побољшава варење и помаже у лијечењу прехладе, а ако направите топле облоге од ђумбира и утрљате их у тијело, можете се ријешити напетости, бола и грчева, па чак и убрзати зарастање.
Упркос свим овим добрим својствима, ђумбир и даље може изазвати нежељене ефекте, па га не треба конзумирати у прекомјерним количинама.
Особе са улцерозним колитисом – особе са инфламаторном болешћу цријева могу имати веома непријатне симптоме ако узимају велике количине ђумбира.
Особе са поремећајима крварења – ђумбир стимулише циркулацију и повећава крвни притисак.
Труднице – требало би да га избјегавају јер може изазвати грчеве у материци. Трудницама се посебно савјетује да не конзумирају чај од ђумбира у посљедње двије недјеље трудноће.
Прије операције – јер може изазвати обилније крварење.
Особе које узимају одређене врсте лијекова – ово се посебно односи на лијекове за срце, антихистаминике, лијекове против тумора и лијекове за мршављење.
Ако узимате лијекове, обавезно се консултујте са својим љекаром.
