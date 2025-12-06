Logo
Large banner

Ко не би требало да конзумира ђумбир

Извор:

Б92

06.12.2025

10:54

Коментари:

0
Ко не би требало да конзумира ђумбир
Фото: Pixabay

Фитотерапеути препоручују да се дневно не уноси више од четири грама ђумбира, јер веће количине могу довести до надимања, гасова и горушице.

Такође, особе које имају улцерозни колитис, упалне болести, поремећаје крварења, као и труднице, треба да избјегавају конзумирање ђумбира.

Ђумбир се користи у традиционалној кинеској медицини од давнина, а чак га је и чувени Конфучије узимао за здравље и снагу. Такође му се вијековима приписују афродизијачка својства, преноси б92.

Његову популарност живописно илуструје чињеница да се у то вријеме редовно служио на столовима, са сољу и бибером. Садржи једињења која се називају гингероли, а која имају антиинфламаторна, аналгетска, антиканцерогена и антипиретска дејства.

Присуство ових супстанци је вјероватно кључ благотворног дејства ђумбира на превенцију и ублажавање симптома хроничних инфламаторних болести.

post riba

Занимљивости

Како се хране светогорски монаси за вријеме Божићног поста?

Ђумбир у храни и пићима побољшава варење и помаже у лијечењу прехладе, а ако направите топле облоге од ђумбира и утрљате их у тијело, можете се ријешити напетости, бола и грчева, па чак и убрзати зарастање.

Упркос свим овим добрим својствима, ђумбир и даље може изазвати нежељене ефекте, па га не треба конзумирати у прекомјерним количинама.

Ко не би требало да узима ђумбир?

Особе са улцерозним колитисом – особе са инфламаторном болешћу цријева могу имати веома непријатне симптоме ако узимају велике количине ђумбира.

Особе са поремећајима крварења – ђумбир стимулише циркулацију и повећава крвни притисак.

Труднице – требало би да га избјегавају јер може изазвати грчеве у материци. Трудницама се посебно савјетује да не конзумирају чај од ђумбира у посљедње двије нед‌јеље трудноће.

Прије операције – јер може изазвати обилније крварење.

Особе које узимају одређене врсте лијекова – ово се посебно односи на лијекове за срце, антихистаминике, лијекове против тумора и лијекове за мршављење.

Ако узимате лијекове, обавезно се консултујте са својим љекаром.

Подијели:

Тагови:

đumbir

здравље

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Умор главобоља

Здравље

Спавате довољно, а и даље осјећате умор: Љекари упозоравају на могуће узроке

3 ч

0
Тетоваже утичу на имунолошки систем

Здравље

Тетоваже утичу на имунолошки систем

1 д

0
Рецепт за ''детокс'' из доба Немањића: Овај древни лијек за имунитет има бројне здравствене користи

Здравље

Рецепт за ''детокс'' из доба Немањића: Овај древни лијек за имунитет има бројне здравствене користи

1 д

0
Харају мутант вируси: Ово су симптоми који трају и до мјесец дана

Здравље

Харају мутант вируси: Ово су симптоми који трају и до мјесец дана

1 д

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

12

41

Шта се ради са славском погачом након славе?

12

37

Јокић: Није ми ишло у првом полувремену

12

30

Будимпешта блокирала издавање еврообвезница за наоружавање Кијева

12

27

Најновији језиви детаљи злочина у Чачку: Mајци и оцу пререзао врат, себе избо у груди

12

19

Из општинсих зграда на КиМ нестали вриједни предмети, иконе оштећене

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner