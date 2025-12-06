Будимпешта блокирала издавање еврообвезница за наоружавање Кијева

Извор:
Мађарска је блокирала издавање еврообвезница за наоружавање Украјине, једну од двије опције које је предложила Европска комисија за финансирање ратних напора Кијева, пише "Политико" позивајући се на неименоване изворе.
Како лист наводи, Мађарска је формално искључила план заједничког задуживања на јучерашњим разговорима, наводно остављајући блоку само "репарациони зајам" као опцију, јер је за његово одобрење потребна само квалификована већина, док заједничко задуживање захтијева једногласну сагласност.
Премијер Виктор Орбан раније је сигнализирао противљење објема опцијама које је представила предсједник Европске комисије Урсула фон дер Лајен.
Он се противио даљој помоћи Кијеву, упоређујући је са покушајем да се "помогне алкохоличару слањем још једне гајбе вотке".
Орбан се заложио за боље дипломатске односе са Москвом умјесто трошења више новца на ратне напоре Кијева.
Фон дер Лајенова је предложила два начина финансирања Украјине - задуживање на нивоу ЕУ путем еврообвезница, а то је опција која је критикована због непосредног утицаја на националне благајне, или "репарациони зајам" везан за замрзнуту руску имовину, што је Москва назвала крађом.
Комисија намјерава да постигне договор прије самита 18. децембра.
Након ескалације сукоба у Украјини 2022. године, државе ЕУ су замрзнуле око 210 милијарди евра имовине руских централних банака, од којих је већину држао "Јуроклир" са сједиштем у Белгији.
