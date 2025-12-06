Logo
Будимпешта блокирала издавање еврообвезница за наоружавање Кијева

СРНА

06.12.2025

12:30

Будимпешта блокирала издавање еврообвезница за наоружавање Кијева
Фото: Oscar M/Pexels

Мађарска је блокирала издавање еврообвезница за наоружавање Украјине, једну од двије опције које је предложила Европска комисија за финансирање ратних напора Кијева, пише "Политико" позивајући се на неименоване изворе.

Како лист наводи, Мађарска је формално искључила план заједничког задуживања на јучерашњим разговорима, наводно остављајући блоку само "репарациони зајам" као опцију, јер је за његово одобрење потребна само квалификована већина, док заједничко задуживање захтијева једногласну сагласност.

Policija Srbija

Хроника

Најновији језиви детаљи злочина у Чачку: Mајци и оцу пререзао врат, себе избо у груди

Премијер Виктор Орбан раније је сигнализирао противљење објема опцијама које је представила предсједник Европске комисије Урсула фон дер Лајен.

Он се противио даљој помоћи Кијеву, упоређујући је са покушајем да се "помогне алкохоличару слањем још једне гајбе вотке".

Орбан се заложио за боље дипломатске односе са Москвом умјесто трошења више новца на ратне напоре Кијева.

Фон дер Лајенова је предложила два начина финансирања Украјине - задуживање на нивоу ЕУ путем еврообвезница, а то је опција која је критикована због непосредног утицаја на националне благајне, или "репарациони зајам" везан за замрзнуту руску имовину, што је Москва назвала крађом.

полиција Косово и Метохија

Србија

Из општинсих зграда на КиМ нестали вриједни предмети, иконе оштећене

Комисија намјерава да постигне договор прије самита 18. децембра.

Након ескалације сукоба у Украјини 2022. године, државе ЕУ су замрзнуле око 210 милијарди евра имовине руских централних банака, од којих је већину држао "Јуроклир" са сједиштем у Белгији.

Мађарска

Украјина

Evropska unija

