МУП Српске издао обавјештење: Нема разлога за узнемиреност

27.11.2025
08:50
Коментари:0
Министарство унутрашњих послова Републике Српске реализује данас тактичку вјежбу у Бањалуци, на подручју насеља Куљани, Барловци, Буковица и Рамици.
Тактичка вјежба почела је у 7.30 часова и трајаће до 15.30 часова, те ће бити настављена од 20 до 6 часова ујутро.
Из МУП-а је саопштено да би наведена вјежба могла привући пажњу грађана који се нађу у близини наведених локација, али да не постоји никаква опасност за случајне пролазнике и да нема разлога за узнемиреност.
Хроника
Тешка саобраћајна несрећа, погинуле четири особе
Вјежбу изводи Центар за обуку са припадницима Жандармерије.
Најновије
Најчитаније
14
41
14
37
14
31
14
27
14
23
Тренутно на програму