Logo
Large banner

МУП Српске издао обавјештење: Нема разлога за узнемиреност

27.11.2025

08:50

Коментари:

0
МУП Српске издао обавјештење: Нема разлога за узнемиреност
Фото: АТВ

Министарство унутрашњих послова Републике Српске реализује данас тактичку вјежбу у Бањалуци, на подручју насеља Куљани, Барловци, Буковица и Рамици.

Тактичка вјежба почела је у 7.30 часова и трајаће до 15.30 часова, те ће бити настављена од 20 до 6 часова ујутро.

Из МУП-а је саопштено да би наведена вјежба могла привући пажњу грађана који се нађу у близини наведених локација, али да не постоји никаква опасност за случајне пролазнике и да нема разлога за узнемиреност.

Полиција Србија

Хроника

Тешка саобраћајна несрећа, погинуле четири особе

Вјежбу изводи Центар за обуку са припадницима Жандармерије.

Подијели:

Таг:

МУП Републике Српске

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Мјерење водостаја ријеке

Друштво

Водостај Уне испод коте редовне одбране

6 ч

0
Данас облачно и хладније уз слабу сусњежицу и снијег

Друштво

Данас облачно и хладније уз слабу сусњежицу и снијег

6 ч

0
У Српској рођене 23 бебе

Друштво

У Српској рођене 23 бебе

6 ч

0
Почиње Божићни пост: Данас су покладе, не праве се свадбе ни вјеридбе

Друштво

Почиње Божићни пост: Данас су покладе, не праве се свадбе ни вјеридбе

6 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

14

41

Одбори Партизана једногласно одлучили о оставци Жељка Обрадовића

14

37

Бранковић: Зукан Хелез је на крају испао смијешан

14

31

Арина Сабаленка у изазовном издању

14

27

Мина Костић се удаје за човјека ког још није видјела уживо: Открила када ће се упознати

14

23

Хапшење у Калесији због напада на службено лице

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner