Dječak iz BiH primjer svima: Krave za njega nisu stoka, već dio porodice

Asim Opardija (11), iz Ćehajića kod Donjeg Vakufa, odrastao je među kravama, na zemlji koja ga je naučila šta znače rad, upornost i ljubav prema životinjama.

Dok njegovi vršnjaci trče za modernim snovima, on bira najiskreniji put, brigu o kravama i život na selu.

Svaki dan započinje među svojim kravama, provjerava da li su nahranjene, zdrave i mirne, i uživa u svakom trenutku provedenom s njima.

Krave za njega nisu samo stoka, one su dio porodice, dio života koji želi graditi i u budućnosti.

Ovo je priča, koju donosi Jutjub kanal "Srednja Bosna Danas", o momku koji svoja najveća zadovoljstva pronalazi tamo gdje drugi vide samo posao.

Priča o selu, toplini doma, radu bez prigovora i iskrenoj ljubavi prema životinjama.