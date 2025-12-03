Dječak iz BiH primjer svima: Krave za njega nisu stoka, već dio porodice

Izvor:
Asim Opardija (11), iz Ćehajića kod Donjeg Vakufa, odrastao je među kravama, na zemlji koja ga je naučila šta znače rad, upornost i ljubav prema životinjama.
Dok njegovi vršnjaci trče za modernim snovima, on bira najiskreniji put, brigu o kravama i život na selu.
Svaki dan započinje među svojim kravama, provjerava da li su nahranjene, zdrave i mirne, i uživa u svakom trenutku provedenom s njima.
Krave za njega nisu samo stoka, one su dio porodice, dio života koji želi graditi i u budućnosti.
Ovo je priča, koju donosi Jutjub kanal "Srednja Bosna Danas", o momku koji svoja najveća zadovoljstva pronalazi tamo gdje drugi vide samo posao.
Priča o selu, toplini doma, radu bez prigovora i iskrenoj ljubavi prema životinjama.
