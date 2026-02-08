Kolika je izlaznost do 11 časova na ponovljenim izborima za predsjednika Srpske

Ponovljeni prijevremeni izbori za predsjednika Republike Srpske na 136 biračkih mjesta u 17 opština i gradova održavaju se danas, a pravo glasa ima oko 85.000 birača.

DOBOJ I STANARI

Na biračkim mjestima u Doboju na kojima se ponavljaju prijevremeni izbori za predsjednika Republike Srpske do 11.00 časova glasalo je 14 odsto građana upisanih u birački spisak, rečeno je Srni u Gradskoj izbornoj komisiji.

U Stanarima je do 11.00 časova glasalo 23 odsto građana upisanih u birački spisak, saopšteno je iz Opštinske izborne komisije.

U Doboju se prijevremeni izbori za predsjednika Republike Srpske ponavljaju na 31 biračkim mjestu, a pravo glasa ima 17.562 birača.

Prijevremeni izbori za predsjednika Srpske u Stanarima se ponavljaju na jednom biračkom mjestu u Mitrovićima, a pravo glasa ima 220 birača.

BANjALUKA

Na biračkom mjestu Šargovac u Banjaluci na ponovljenim prijevremenim izborima za predsjednika Republike Srpske do 11.00 časova glasala su 72 birača od ukupno 539, što je oko 13 odsto upisanih u birački spisak, rečeno je Srni u Gradskoj izbornoj komisiji /GIK/.

Predsjednik GIK-a Dubravko Malinić dodao je da do sada nije bilo nikakvih problema u izbornom procesu.

On je podsjetio da je biračko mjesto otvoreno na vrijeme u 7.00 časova i da će biti zatvoreno u 19.00 časova.

ZVORNIK

Na ponovljene prijevremene izbore za predsjednika Republike Srpske na području Zvornika do 11.00 časova glasalo je 5.112 glasača ili 14,7 odsto od ukupnog broja upisanih u birački spisak.

Član Gradske izborne komisije /GIK/ Zoran Đukanović rekao je Srni da glasanje protiče bez većih problema.

Đukanović je podsjetio da se, prema odluci Centralne izborne komisije BiH, ponovljeni izbori na području Zvornika održavaju na 53 biračka mjesta, na kojima pravo glasa ima oko 35.000 birača.

OSMACI

Na jednom biračkom mjestu u Osmacima na kojem se ponavljaju prijevremeni izbori za predsjednika Republike Srpske do 11.00 časova glasalo je 155 birača ili 22 odsto registrovanih, rekao je Srni predsjednik Opštinske izborne komisije /OIK/ Vlado Kapur.

Kapur je rekao da na ovom biračkom mjestu pravo glasa ima 681 birač, te da glasanje protiče bez problema.

On je podsjetio da se, prema odluci CIK-a BiH, od šest biračkih mjesta, izbori ponavljaju samo na jednom.

GACKO

Na biračkom mjestu Brljevo u Gacku na ponovljenim prijevremenim izborima za predsjednika Republike Srpske do 11.00 časova glasalo je 57 birača ili 24,78 odsto, rečeno je Srni u Opštinskoj izbornoj komisiji.

Na ovom biračkom mjestu pravo glasa ima 230 borača.

RUDO

Na jednom biračkom mjestu u Rudom, na kojem se ponavljaju prijevremni izbori za predsjednika Republike Srpske, do 11.00 časova glasala su 102 birača, saopšteno je iz Opštinske izborne komisije.

Izbori su ponovljeni na biračkom mjestu Štrpci, gdje pravo glasa ima 996 birača.

BRATUNAC

Na 13 biračkih mjesta u opštini Bratunac, na kojima se ponavljaju prijevremeni izbori za predsjednika Republike Srpske, do 11.00 časova je glasalo 1.170 birača ili 17,8 odsto upisanih u birački spisak, izjavila je Srni član Opštinske izborne komisije Ivana Milanović.

Prema njenim riječima, izborni dan je počeo na vrijeme, bez ikakvih problema i kašnjenja i tako se i nastavlja.

Ona je navela da je na biračkim spiskovima na biračkim mjestima na kojima se ponavljaju izbori upisano 6.500 birača ili 35 odsto od ukupnog broja građana sa pravom glasa u ovoj lokalnoj zajednici.

NEVESINjE

Na biračkom mjestu u selu Biograd u opštini Nevesinje, na kojem se ponavljaju prijevremeni izbori za predsjednika Republike Srpske, do 11.00 časova glasao je 71 birač ili 21 odsto registrovanih, rekla je predsjednik Opštinske izborne komisije /OIK/ Saša Brenjo.

Na biračkom mjestu Biograd (Nevesinje) do 11h glasao je 71 birač od 340, što iznosi 21%, u Gacku, na BM Brljevo na kojem je 230 birača do 11 časova glasalo je 24,78% (57) dok je u Bileći, BM Vranjska do 11h glasalo je 24 od ukupno 84 birača što iznosi nepunih 30%. @AtvBanjaluka — Bojan Nosović (@BojanNosovicATV) February 8, 2026

Brenjo je dodala da je na ovom biračkom mjestu registrovano 340 birača i da glasanje protiče bez problema.

Glasanje se odvija u prostorijama područne Osnovne škole "Risto Proroković".

LOPARE

Do 11.00 časova na biračkom mjestu Koretaši u opštini Lopare glasalo je 75 od 259 upisanih birača, što je više nego na redovnim izborima kada je u istom periodu glasalo 67 birača, rekao je Srni predsjednik Opštinske izborne komisije /OIK/ Davor Vićić.

Prema njegovim riječima, glasanje se odvija mirno i nije bilo prigovora OIK-u.

PRIJEDOR

Na dva biračka mjesta u Prijedoru do 11.00 časova na ponovljenim prijevremenim predsjedničkim izborima za predsjednika Republike Srpske glasala su 274 građanina ili 18,74 odsto upisanih u birački spisak, izjavio je predsjednik Gradske izborne komisije /GIK/ Željko Škondrić.

U Gornjim Orlovcima glasalo je 148 građana ili 16,35 odsto, a u Saničanima 126 ili 22,62 odsto.

"Glasanje se na oba biračka mjesta odvija uredno", rekao je Škondrić Srni.

Broj registrovanih birača je 1.462 i to 905 u Gornjim Orlovcima, a 557 u Saničanima.

UGLjEVIK

Na biračkom mjestu Prigradsko u Ugljeviku do 11.00 časova je na ponovljenim prijevremenim izborima za predsjednika Republike Srpske glasalo 150 od 936 upisanih birača, odnosno 16,03 odsto, rekla je Srni predsjednik Opštinske izborne komisije /OIK/ Nermina Ahmetović.

Ona kaže da se glasanje odvija mirno i bez problema, te da nije bilo prigovora OIK-u.