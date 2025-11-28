Logo
Звезда тријумфовала: Бекали "кипи" од бијесна након пораза

Фото: Printscreen/Youtube/Știrile ProTV

Црвена звезда је побједила ФЦСБ са 1:0 у Београду у четвртак вече, а меч који је румунски тим играо са играчем више и на крају изгубио, изазвао је праву ерупцију бијеса код власника клуба, Ђиђија Бекалија.

Фудбалери Црвене звезде су побједили у 5. колу Лиге Европе румунски ФСЦБ у Београду, а меч у којем је румунски тим играо са играчем више и на крају изгубио, изазвао је праву ерупцију беса код власника клуба, Ђиђија Бекалија.

Он је одмах послије меча у уживо програму Прима спорт 1, извријеђао своје играче, подвукао је да им замјера дисциплину, недостатак карактера и игре. Видно бијесан изговорио је: "Немам више шта да кажем. Не верујем у овај тим. Мале екипе имају комбинаторику, знају где иде лопта. Код нас – свако ради шта хоће, стоје гдје желе, трче ако им се трчи. То је фудбал за разоноду, није професионализам".

Посебно је критиковао Флорина Танасеа, којег је годинама јавно штитио и који му је како румунски медији наводе један од миљеника.

"Танасе је добар играч, увек сам га хвалио. Али шта је ово? Додирне лопту 75 пута! Зашто је држи толико?! То може у Румунији, али овде те не пуштају да се играш. Као да игра против Металоглобуса".

Први човјек румунског тима, истакао је да се фудбалери понашају као звијезде, те да не испуњавају оно што тренер од њих тражи.

"Можда је и моја грешка. Више не слушају тренере због мене. Свако игра шта му падне на памет. Радуновић више није онај играч. Ни Олару. Превише њих више не пружа ништа. Прошле године смо их хвалили због пас игре, сада не постоје. Нема игре без лопте, нема трчања. Милион евра су зарадили, сад су милионери - и готово. То је карактер".

На крају, када је бијес достигао врхунац, Бекали је истакао:

"Први пут за 25 година кажем да не верујем у свој тим. Играли смо са Петролулом, најслабијим тимом - нисмо могли да их победимо. Па како ћемо Фарул? Ако изгубимо од Фарула - готово је. У јануару ћу довести 3-4 играча. Морам. Посебно штопере. Само је Нгезана изазвао све несреће, све је кренуло од њега", пише Блицспорт.

