Пронађени марихуана и оружје приликом претреса

28.11.2025

10:57

Пронађени марихуана и оружје приликом претреса
Полиција је од лица из Зворника чији су иницијали С.М одузела марихуану и нерегистровану ловачку пушку, саопштено је из зворничке Полицијске управе.

Претресом објеката и возила у Зворнику и Власеници, а које користи лице С.М, полиција је пронашла и одузела пластични пакетић са 1,4 грама марихуане и нерегистровану ловачку пушку са ремником калибра 16/70 милиметара.

Хроника

Један Бањалучанин се представљао као полицајац, други ''дивљао'' па повријеђен

Полиција је претрес извршила радећи на документовању кривичног дјела неовлаштена производња и промет дроге, а на основу наредбе Основног суда у Власеници.

О свему наведеном обавијештени су тужиоци Окружног јавног тужилаштва у Источном Сарајеву - Подручна канцеларија у Власеници и Окружног јавног тужилаштва у Бијељини.

Савјети

Грађани, опрез: Црни петак доноси ове опасности

Полицијски службеници настављају даљи рад на документовању кривичног дјела.

ПУ Зворник

марихуана

