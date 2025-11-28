Пронађени марихуана и оружје приликом претреса

28.11.2025
10:57
Коментари:0
Полиција је од лица из Зворника чији су иницијали С.М одузела марихуану и нерегистровану ловачку пушку, саопштено је из зворничке Полицијске управе.
Претресом објеката и возила у Зворнику и Власеници, а које користи лице С.М, полиција је пронашла и одузела пластични пакетић са 1,4 грама марихуане и нерегистровану ловачку пушку са ремником калибра 16/70 милиметара.
Хроника
Један Бањалучанин се представљао као полицајац, други ''дивљао'' па повријеђен
Полиција је претрес извршила радећи на документовању кривичног дјела неовлаштена производња и промет дроге, а на основу наредбе Основног суда у Власеници.
О свему наведеном обавијештени су тужиоци Окружног јавног тужилаштва у Источном Сарајеву - Подручна канцеларија у Власеници и Окружног јавног тужилаштва у Бијељини.
Савјети
Грађани, опрез: Црни петак доноси ове опасности
Полицијски службеници настављају даљи рад на документовању кривичног дјела.
Хроника
5 ч0
Хроника
5 ч0
Хроника
5 ч0
Хроника
5 ч0
Најновије
Најчитаније
15
43
15
42
15
31
15
28
15
27
Тренутно на програму