Mještani Zete opet blokirali puteve ka Cetinju i Baru

SRNA

17.01.2026

16:35

Mještani Zete i Botuna koji se protive izgradnji postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda nastavili su danas blokade tako što su zaustavili saobraćaj ka Cetinju i Baru.

Okupljeni su od 15 časova organizovali blokade na mostu na Sitnici na putu Podgorica-Cetinje, kao i kod restorana "Jezero" u Vranjini na putu Podgorica-Bar.

Blokada na navedenim mjestima trajaće, kako su naveli, do 18 časova.

Prethodna tri dana Zećani su blokirali kružne tokove na Zabjelu, Donjoj Gorici i prema Nikšiću i Cetinju, kao i put Podgorica-Bar u mjestu Bistrice, nezadovoljni zbog gradnje postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u Botunu.

Policija je juče identifikovala 18 osoba koje će biti procesuirane u skladu sa zakonom zbog neprijavljenog okupljanja i blokiranja saobraćajnica na putu Nikšić-Cetinje i u Bistrici, prenosi Srna.

blokada

Crna Gora

