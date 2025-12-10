Logo
Čuvena fotelja predsjednika Skupštine opštine Bileća ostala prazna

ATV

10.12.2025

19:36

Foto: ATV

Od danas je prazna čuvena fotelja predsjednika Skupštine opštine Bileća.

Miroslav Sudžum nakon godinu dana rada podnio je ostavku i priznao:

''Mislim da sam se umorio svih ovih godina naročito zadnju godinu mandata gdje sam bio predsjednik SO Bileća, mislim da je funkcija predsjednika jedna odgovorna funkcija gdje morate da date svoj maksimum jednostavno u ovom momentu nisam spreman da izdržim sve to, tako da ću se posvetiti nekim drugim stvarima, porodici, djeci i svemu što ide u životu'', kazao je Miroslav Sudžum, bivši predsjednik SO Bileća.

Мириловићи-пут

Gradovi i opštine

Novi asfalt u selu Mirilovići: Lakši i sigurniji put za sve mještane

Sudžum je i vratio mandat odbornik, i poručio da je politici rekao zbogom. Da je Sudžum umoran načelnik nije primijetio. Iznenađeni Miodrag Parežanin stranačkom kolegi želi sreću.

''Pričao sam sa Miroslavom on je mene izvijestio rekao, nije mi iznio neke razloge zašto je to tako ali vidim da ima nekih problema i da je to njegov stav i takav stav se mora poštovati'', rekao je Miodrag Parežanin, načelnik Opštine Bileća.

ljubisa petrovic 2

Gradovi i opštine

Godišnjica izdatog ''proglasa'' Petrovićevih praznih obećanja

Opozicija tvrdi da se Sudžum povlači zato što nije uspio ispuniti sva predizborna obećanja. Mato Vujović iz SDS-a još tvrdi da će aktuelnoj bilećkoj vlasti biti teško da nađe novog predsjednika.

''Užarena je fotelja, ne otimaju se oko te fotelje iako slovi u narodu da se otimaju za fotelje u Bileži niko ne želi da bude na toj fotelji, za sada'', kazao je Mato Vujović, odbornik SDS-a u SO Bileća.

''Imamo mi dosta dobrih ljudi u skupštinskoj većini, razmatramo o kadrovima i mogućnostima. Da je vruća stolica svakako jeste. Svaka skupštinska stolica je vruća ali siguran sam da ćemo naći rješenje u nekom skorijem periodu'', rekao je Miodrag Parežanin, načelnik Opštine Bileća.

cigarete pusenje pixabay ilustracija

Društvo

Pušenje u kafićima i restoranima uskoro bi mogla biti prošlost

Do izbora novog predsjednika skupštinsku palicu će držati potpredsjednik Milosav Dangubić iz DNS-a. Predsjednika su izgubili ali Bilećani su dobili budžet za sljedeću godinu i to više od 16 miliona maraka, većina će kao i obično otići na plate.

Bileća

SO Bileća

