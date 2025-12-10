Нови асфалт у селу Мириловићи: Лакши и сигурнији пут за све мјештане

10.12.2025
17:23
Коментари:0
У билећком селу Мириловићи завршени су радови на асфалтирању путне комуникације у дужини од 1.420 метара.
Вриједност асфалтирања ове дионице износи 150.000 конвертибилних марака, а радове је извело предузеће ''Херцеговина путеви“ из Требиња.
Начелник општине Билећа Миодраг Парежанин истакао је да општина континуирано улаже у развој сеоских подручја и унапређење путне инфраструктуре.
''Ово је обавеза из прошлог сазива када су потписани уговори са извођачем радова да се асфалтира неколико улица у Билећи и да се уради асфалт од депоније према селу Мириловићи. Лоша пројектна документација успорила је реализацију, па смо је морали радити изнова за готово све улице. Већина тих пројеката сада је завршена и обезбијеђена су средства за њихову реализацију. Због временских услова и скорог затварања асфалтне базе у Требињу, мислим да ће бар још једна улица у Билећи бити асфалтирана до краја године'', рекао је Парежанин.
Начелник Парежанин је додао да је проблем депоније у Мириловићима ријешен, те да је она сада у потпуности санирана.
''Еколошки инспектор је више пута обилазио депонију. Била је у катастрофалном стању и пријетило је њено затварање. Све што је наложено, урадили смо. Санирали смо терен, изравнали га, насули, оградили, поставили видео надзор и организовали физичко обезбјеђење, тако да у радном времену на депонији увијек има портир'', навео је начелник.
Реализацијом ових пројеката, како истичу из Општине, Билећа наставља улагања у унапређење локалне инфраструктуре са циљем побољшања услова живота и равномјерног развоја цијеле општине, преноси Радио Билећа.
