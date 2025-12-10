Logo
Нови асфалт у селу Мириловићи: Лакши и сигурнији пут за све мјештане

10.12.2025

17:23

Коментари:

0
Фото: Уступљена фотографија

У билећком селу Мириловићи завршени су радови на асфалтирању путне комуникације у дужини од 1.420 метара.

Вриједност асфалтирања ове дионице износи 150.000 конвертибилних марака, а радове је извело предузеће ''Херцеговина путеви“ из Требиња.

Ауто-мото

Људи у чуду гледају сцену са паркинга: Асфалтираше човјека у мјесту

Начелник општине Билећа Миодраг Парежанин истакао је да општина континуирано улаже у развој сеоских подручја и унапређење путне инфраструктуре.

''Ово је обавеза из прошлог сазива када су потписани уговори са извођачем радова да се асфалтира неколико улица у Билећи и да се уради асфалт од депоније према селу Мириловићи. Лоша пројектна документација успорила је реализацију, па смо је морали радити изнова за готово све улице. Већина тих пројеката сада је завршена и обезбијеђена су средства за њихову реализацију. Због временских услова и скорог затварања асфалтне базе у Требињу, мислим да ће бар још једна улица у Билећи бити асфалтирана до краја године'', рекао је Парежанин.

Начелник Парежанин је додао да је проблем депоније у Мириловићима ријешен, те да је она сада у потпуности санирана.

Дојчин Шикањић

Друштво

Мјештанин Челинца постао хит на интернету: Изуо чизме како би закорачио на нови асфалт

''Еколошки инспектор је више пута обилазио депонију. Била је у катастрофалном стању и пријетило је њено затварање. Све што је наложено, урадили смо. Санирали смо терен, изравнали га, насули, оградили, поставили видео надзор и организовали физичко обезбјеђење, тако да у радном времену на депонији увијек има портир'', навео је начелник.

Реализацијом ових пројеката, како истичу из Општине, Билећа наставља улагања у унапређење локалне инфраструктуре са циљем побољшања услова живота и равномјерног развоја цијеле општине, преноси Радио Билећа.

asfaltiranje puta

Билећа

Мириловићи

Коментари (0)
