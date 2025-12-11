Logo
Policija traga za Nevenkom Maksimović: Upućen apel građanima

Autor:

Stevan Lulić

11.12.2025

15:03

Komentari:

0
Невенка Максимовић
Foto: Ustupljena fotografija

Dobojska policija traga za Nevenkom Maksimović iz ovog grada čiji je nestanak prijavljen jutros, 11. decembra, oko 10:15 sati.

Prema raspoloživim saznanjima, ona je zadnji put viđena sinoć oko 18,00 časova u porodičnoj kući u mjestu Boljanić, grad Doboj.

Bolnica

Gradovi i opštine

Poreska uprava napravila problem bolnici: Nema lijekova ni plata

"Nestalo lice ima 74 godine, visine je oko 160 centimetara, težine između 55 - 65 kilograma, kraće sijede kose, a na sebi je najvjerovatnije imala šarenu maramu, jaknu žute boje, džemper ljubičasto – bijele boje, trenerku tamno sive boje i gumene opanke crne boje", kažu u PU Doboj.

Iz policije su apelovali na sve građane ukoliko primijete nestalu ženu ili dođu do bilo kakvih saznanja o njoj, da to prijave najbližoj policijskoj stanici ili pozivom na besplatni broj telefona "122".

