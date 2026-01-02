Broj žrtava u Kran-Montani porastao na 47

Italijansko Ministarstvo spoljnih poslova saopštilo je da je 47 osoba poginulo u požaru u Kran-Montani u Švajcarskoj, a da je 80 do 100 povrijeđenih u kritičnom stanju.

Iz Ministarstva navode da je 10 Italijana prebačeno u bolnicu nakon požara, dok se petoro ili šestoro ljudi i dalje vodi kao nestalo. Troje Italijana je prebačeno u bolnicu u Milanu, javlja "Skaj njuz".

Francusko Ministarstvo spoljnih poslova saopštilo je sinoć da je devetoro francuskih državljana ranjeno, dok se osmoro vodi kao nestalo u požaru koji je u novogodišnjoj noći izbio u baru u švajcarskom skijalištu Kran-Montana.

U međuvremenu, državni savjetnik švajcarskog kantona Vale Stefan Gancer izjavio je danas da se od 80 do 100 osoba povrijeđenih u požaru koji je u novogodišnjoj noći zahvatio bar u švajcarskom odmaralištu Kran-Montana nalaze u kritičnom stanju.

Švajcarski list "Temp" navodi da su povrijeđeni hospitalizovani u bolnicama u Švajcarskoj, a pojedini su prebačeni u zdravstvene ustanove u Milanu, Parizu, Lionu i Štutgartu, dok se istraga i identifikacija stradalih danas nastavljaju.

#CransMontanaFire: Tragedy strikes at Swiss ski resort! Fire at Le Constellation bar kills 40, injures 115+ during New Year's bash. Police rule out terrorism, investigation underway. Emergency services rush to scene. #SwitzerlandBlast #Switzerland pic.twitter.com/BWLirDV868 — Lokmat Times Nagpur (@LokmatTimes_ngp) January 2, 2026

Forenzičke ekipe koriste dentalne i DNK zapise kako bi utvrdile identitet žrtava, a očekuje se da cijeli proces traje više sedmica, jer mnogi od stradalih nisu prijavljeni kao nestali kada su porodicama javljeni prvi podaci o tragediji.

Švajcarski državni savjetnik Matja Renar izjavio je da nije realno očekivati brze rezultate identifikacije.

''Ovo je ogroman i osjetljiv zadatak, koji zahtijeva potpunu preciznost. Ne želimo da dođe do grešaka u imenima i saopštenjima porodicam'', rekao je on.

Vlasnici noćnog bara u Kran-Montani, u kojem se dogodila nesreća u kojoj je najmanje 47 ljudi stradalo, su supružnici Žak i Džesika Moreti sa Korzike, koji važe za ugledne ugostitelje u Švajcarskoj.

"Dejli mejl" je objavio da su oni otvorili bar otvorili 2015. godine, a zahvaljujući uspješnom radu objekta, otvorili su još dva restorana. List navodi da je to bio jedini bar koji je dozvoljavao ulazak gostima starim 16 godina, za razliku od drugih barova gdje je donja granica 18.

Bar sa terasom na spratu i klubom u podrumu, sa di-džejevima i muzikom uživo, postao je jedno od najpopularnijih noćnih mjesta u gradu, sa klijentelom koju su činili uglavnom mladi i bogati ljubitelji zimskih sportova, ali i lokalno stanovništvo.