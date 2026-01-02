Užas u Srpskoj: U autu pronađeno beživotno tijelo

Beživotno tijelo muškarca pronađeno je jutros u parkiranom automobilu ”suzuki” na putnoj komunikaciji Trijanga - Jahorina, u opštini Pale.

U PU Istočno Sarajevo navode da je u toku uviđaj, nakon kojeg će biti poznato više informacija.

”Policijskoj upravi jutros je u 9.05 časova prijavljeno da se na putnoj komunikaciji Trijanga - Jahorina, opština Pale nalazi putnički automobil u kojem je beživotno tijelo. Policijski službenici u prisustvu dežurnog tužioca Okružnog javnog tužilaštva Istočno Sarajevo vrše uviđaj”, saopštila je PU Istočno Sarajevo.