Užas u Srpskoj: U autu pronađeno beživotno tijelo

Izvor:
ATV
02.01.2026
11:37
Komentari:0
Beživotno tijelo muškarca pronađeno je jutros u parkiranom automobilu ”suzuki” na putnoj komunikaciji Trijanga - Jahorina, u opštini Pale.
U PU Istočno Sarajevo navode da je u toku uviđaj, nakon kojeg će biti poznato više informacija.
”Policijskoj upravi jutros je u 9.05 časova prijavljeno da se na putnoj komunikaciji Trijanga - Jahorina, opština Pale nalazi putnički automobil u kojem je beživotno tijelo. Policijski službenici u prisustvu dežurnog tužioca Okružnog javnog tužilaštva Istočno Sarajevo vrše uviđaj”, saopštila je PU Istočno Sarajevo.
Republika Srpska
Dijete (2) koje je pogodio zalutali metak dok je gledalo vatromet je umrlo
Hronika
2 h0
Hronika
16 h0
Hronika
17 h0
Hronika
18 h0
Najnovije
Najčitanije
11
58
11
48
11
42
11
37
11
35
Trenutno na programu