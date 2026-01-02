Iranski zvaničnik optužuje SAD i Izrael za podsticanje protesta u zemlji

Visoki iranski bezbjednosni zvaničnik Ali Laridžani optužio je Sjedinjene Američke Države i Izrael za podsticanje protesta u Iranu, nakon što je američki predsjednik Donald Tramp upozorio Teheran da će intervenisati ukoliko mirni demonstranti budu napadnuti.

Laridžani, koji je i bivši predsjednik iranskog parlamenta i sekretar Vrhovnog savjeta za nacionalnu bezbjednost, kao i visoki savjetnik vrhovnog vođe Irana Alija Hamneija, naveo je na platformi Iks da Izrael i SAD podstiču demonstracije, prenio je AP.

"Tramp bi trebalo da zna da intervencija SAD u rješavanju lokalnog problema izaziva haos u regionu i uništava američke interese", naveo je Laridžani i dodao da bi "narod SAD trebalo da zna da je Tramp započeo avanturu" i da bi trebalo da brine o američkim vojnicima.

Svijet Tramp se oglasio o protestima u Iranu: Vašington spreman za akciju

Kako je prenijela agencija, Laridžanijeve izjave se vjerovatno odnose na američko vojno prisustvo u regionu.

Iran je u junu napao vazduhoplovnu bazu Al Udeid u Kataru, nakon američkog bombardovanja tri iranska nuklearna objekta.

Tramp je na platformi Truth Social naveo da će Sjedinjene Američke Države "priskočiti u pomoć" ukoliko Iran nasilno ubije demonstrante.

Svijet Iran: Odgovor na bilo kakvu agresiju biće surov

"Naoružani smo i spremni za akciju", kazao je američki predsjednik, ali nije iznio više detalja.

Najmanje sedmoro ljudi je poginulo u dosadašnjem nasilju tokom protesta, prenosi Tan‌jug.