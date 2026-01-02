Logo
Large banner

Dani Alves se vratio fudbalu

02.01.2026

12:18

Komentari:

0
Дани Алвес се вратио фудбалу

Brazilac Dani Alves (42) postao je suvlasnik portugalskog trećeligaša Sao Žoao de Ver.

Bivš reprezentativc Brazila se ovim činom zvanično vratio fudbalu nakon što je izašao iz zatvora gd‌je je služio kaznu zbog silovanja. Alves je, podsjetimo, 30. decembra 2022. godine, prema optužnici, prisilio na odnos jednu d‌jevojku u toaletu noćnog kluba u Barseloni.

U zatvoru je proveo ukupno 14 mjeseci.

Iako je prvobitno osuđen na četiri i po godine zatvora, 28. marta 2025. godine španski sud je poništio ovu presudu zbog nepouzdanosti iskaza tužioca i nedosljednosti u prethodnoj kazni.

Alves se ponovo aktivirao, sada u ulozi investitora malog kluba u Portugaliji.

"Danas se otvara nova stranica u istoriji Sao Žoao de Vera. Stranica pisana ambicijom, identitetom i vizijom o budućnosti", piše u saopštenju kluba uz koje stoji i fotografija Alvesa sa dresom ekipe i brojem 13.

Isprva ideja je bila da Alves zaigra za ovaj portugalski klub međutim to se neće desiti, pošto će Brazilac isključivo kao jedan od vlasnika rukovoditi aktivnostima kluba.

"Ova saradnja simbolizuje više od strukturne promjene. Ona predstavlja susret iskustva onih koji su osvojili svijet i duše kluba koji nikada nije prestao da vjeruje. Dani Alves donosi globalnu viziju, pobjednički mentalitet i ambiciju. Sao Žoao de Ver nudi identitet, zajednicu i istoriju izgrađenu na napornom radu i istini. Zajedno, ono što je već veliko transformišemo u još veći, održiviji i inspirativniji projekat", navodi se u zvaničnom saopštenju portugalskog kluba.

Podijeli:

Tagovi:

Dani Alveš

fudbal

fudbaler

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Ненад Лалатовић на клупи Борца из Чачка?

Fudbal

Nenad Lalatović na klupi Borca iz Čačka?

1 d

0
Челси и званично отпустио тренера Мареска

Fudbal

Čelsi i zvanično otpustio trenera Mareska

1 d

0
Катастрофална одлука за клуб: Црно-бијели не могу да доводе фудбалере до 2027. године!

Fudbal

Katastrofalna odluka za klub: Crno-bijeli ne mogu da dovode fudbalere do 2027. godine!

1 d

0
Пике се враћа професионалном фудбалу након 3 године пензије

Fudbal

Pike se vraća profesionalnom fudbalu nakon 3 godine penzije

2 d

0

Više iz rubrike

Огласио се Роберто Карлос послије операције

Fudbal

Oglasio se Roberto Karlos poslije operacije

19 h

0
Традиција Борика настављена: "Пријатељи" побиједили "Судије"

Fudbal

Tradicija Borika nastavljena: "Prijatelji" pobijedili "Sudije"

21 h

0
Ненад Лалатовић на клупи Борца из Чачка?

Fudbal

Nenad Lalatović na klupi Borca iz Čačka?

1 d

0
Челси и званично отпустио тренера Мареска

Fudbal

Čelsi i zvanično otpustio trenera Mareska

1 d

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

17

24

Nema velike potražnje za božićnim pečenicama, evo šta je razlog

17

13

Tužilaštvo otkrilo šta je izazvalo požar: Najmanje 47 osoba poginulo u Švajcarskoj

16

59

Evo ko će zamijeniti Kirila Budanova

16

59

Preminuo bivši predsjednik Vlade Srpske Vladimir Lukić

16

50

Oglasila se predsjednica Meksika nakon jakog zemljotresa

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner