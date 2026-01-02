Dani Alves se vratio fudbalu

Bivš reprezentativc Brazila se ovim činom zvanično vratio fudbalu nakon što je izašao iz zatvora gd‌je je služio kaznu zbog silovanja. Alves je, podsjetimo, 30. decembra 2022. godine, prema optužnici, prisilio na odnos jednu d‌jevojku u toaletu noćnog kluba u Barseloni.

U zatvoru je proveo ukupno 14 mjeseci.

Iako je prvobitno osuđen na četiri i po godine zatvora, 28. marta 2025. godine španski sud je poništio ovu presudu zbog nepouzdanosti iskaza tužioca i nedosljednosti u prethodnoj kazni.

Alves se ponovo aktivirao, sada u ulozi investitora malog kluba u Portugaliji.

🚨Oficial: Dani Alves compra o São João de Ver da Liga 3.



“Aqui, o passado inspira. O presente une. E o futuro constrói-se com coragem, trabalho e visão.” pic.twitter.com/mzJqKwNNhM — Sebastião Sousa-Pinto (@sebsousapinto) January 1, 2026

"Danas se otvara nova stranica u istoriji Sao Žoao de Vera. Stranica pisana ambicijom, identitetom i vizijom o budućnosti", piše u saopštenju kluba uz koje stoji i fotografija Alvesa sa dresom ekipe i brojem 13.

Isprva ideja je bila da Alves zaigra za ovaj portugalski klub međutim to se neće desiti, pošto će Brazilac isključivo kao jedan od vlasnika rukovoditi aktivnostima kluba.

"Ova saradnja simbolizuje više od strukturne promjene. Ona predstavlja susret iskustva onih koji su osvojili svijet i duše kluba koji nikada nije prestao da vjeruje. Dani Alves donosi globalnu viziju, pobjednički mentalitet i ambiciju. Sao Žoao de Ver nudi identitet, zajednicu i istoriju izgrađenu na napornom radu i istini. Zajedno, ono što je već veliko transformišemo u još veći, održiviji i inspirativniji projekat", navodi se u zvaničnom saopštenju portugalskog kluba.