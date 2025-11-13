Logo
Боља игра, али опет пораз: Србија остала без СП

Извор:

АТВ

13.11.2025

22:43

Коментари:

0
Боља игра, али опет пораз: Србија остала без СП
Фото: Tanjug

Фудбалска репрезентација Србије поражена је од репрезентације Енглеске на Вемблију резултатом 2:0.

На клупи "Орлова" дебитовао је нови селектор Вељко Пауновић, који је наслиједио Драгана Стојковића Пиксија.

Иако је игра била занато боља није се могло против фаворизоване Енглеске.

Орловима на руку није ишао ни резултат са утакмице Анодра- Албанија, гдје је након што су гости славили, Србија остала без шанси да се пласира на Мундијал.

Стријелицу за Енглеску били су Сака и Езе.

Srbija

Engleska

svjetsko prvenstvo u fudbalu

