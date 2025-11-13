Боља игра, али опет пораз: Србија остала без СП

Извор:
АТВ
13.11.2025
22:43
Фудбалска репрезентација Србије поражена је од репрезентације Енглеске на Вемблију резултатом 2:0.
На клупи "Орлова" дебитовао је нови селектор Вељко Пауновић, који је наслиједио Драгана Стојковића Пиксија.
Иако је игра била занато боља није се могло против фаворизоване Енглеске.
Орловима на руку није ишао ни резултат са утакмице Анодра- Албанија, гдје је након што су гости славили, Србија остала без шанси да се пласира на Мундијал.
Стријелицу за Енглеску били су Сака и Езе.
