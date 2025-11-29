Logo
Isak Bonga već kupio avionsku kartu: Vraća se u Beograd

29.11.2025

10:56

Košarkaš Partizana Isak Bonga vratiće se u Beograd poslije pobjede u prvom prozoru kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo gdje su Nijemci ubjedljivo slavili protiv Izraela. Sada aktuelne evropske i svjetske prvake čeka okršaj sa Kiprom, a MVP finala Eurobasketa dobio je slobodno zajedno sa nekoliko igrača.

To je otkrio selektor "pancera" Aleks Mumbru koji se konačno vratio na klupu Njemačke poslije zdravstvenih problema. "Ponovo se osjećam kao trener. Srećan sam što sam opet sa timom. Bilo je teško poslije Evrobasketa otići direktno u bolnicu, ali sada se osjećam odlično i na 100 odsto", rekao je Mumbru poslije pobjede nad Izraelom.

Жељко Обрадовић

Košarka

Stižu ultimatumi Partizanu: Ako ode Obradović, odlaze i igrači

Osim Bonge, protiv realno slabijeg rivala neće igrati ni Oskar da Silva i Justus Holac koji će se pridružiti svojim timovima. "Neki igrači koji su bili sa nama tokom leta – Da Silva, Holac i Bonga, sada se vraćaju kući. Kremer dolazi, iako igra Evroligu, tokom leta bio povređen i odmorniji je od ostalih momaka, tako da ide sa nama", rekao je selektor Njemačke.

Trening Partizana zakazan je za subotu za 17 časova, a prije toga saznaćemo da li Željko Obradović ostaje na klupi crno-bijelih. Da li će se Bonga odmah pridružiti saigračima ili će uzeti kratak predah, vidjećemo, a u petak su se pojavile spekulacije da je Nijemac spreman da napusti Partizan ukoliko se Obradović ne predomisli.

Isak Bonga

KK Partizan

Small banner