Uskoro ćemo znati i definitivno – ostaje li Željko Obradović?

Upravni odbor KK Partizan održaće u 11 časova sjednicu, poslije koje će biti poznato da li će Željko Obradović ostati trener tog kluba.

Obradović je podnio ostavku na mjestu glavnog trenera KK Partizan, a Upravni odbor mu se zahvalio i oprostio od slavnog trenera, pa dan kasnije odbio njegovu ostavku.

Trofejni trener je u četvrtak doputovao iz Atine u Beograd i nekoliko hiljada navijača dočekalo ga je na aerodromu sa željom da ga ubijedi da se predomisli, što je izazvalo dosta emocija kod srpskog trenera, ali se tog dana nije oglašavao.

Predsjednik crno-bijelih Ostoja Mijailović je rekao da će Partizan uraditi sve što može da ga, ipak, zadrži i da su spremni da usliše njegove želje.

U petak je održan sastanak dvije strane, gdje je Obradoviću navodno ponuđena potpuna sloboda, ali su svjedoci sa lica mjesta izvestili da se on, prema svemu sudeći, nije predomislio.

Obradović je, prema informacijama izvora bliskih klubu, odgovorio da "nema snage" da nastavi posao u trenutnim okolnostima. Izrazio je i nezadovoljstvo prelaznim rokom pošto klub nije mogao da obezbijedi dolazak igrača koji su mu bili na vrh liste želja, a sada mu se navodno nude "odrešene ruke". Epilog toga je definitivno odlazak Zorana Savića, sportskog direktora.

Koliko je i šta od toga istina saznaćemo uskoro.

(b92)