Odložen sastanak Uprave i Željka Obradovića!

Ni ove subote navijači Partizana neće dobiti odgovor na pitanje: Da li će Željko Obradović voditi klub ove sezone.

Bez obzira na najavljeni sastanak, koji su svi čekali, nešto prije 11 sati, kada je trebalo da počne, stigla je informacija o odlaganju istog.

Kao glavni razlog navodi se spriječenost članova Upravnog odbora da prisustvuju sastanku na kojem je trebalo da se donese jedna od najbitnijih odluka za funkcionisanje kluba.

Od ranije je poznato da je za ovu subotu zakazan i trening pred naredne mečeve, a ostaje da se vidi ko će se na njemu pojaviti.

Ipak posljednja informacija jeste da je da se sjednica Upravnog odbora pomera na početak naredne nedjelje.

Razlog ovakve odluke je što pojedini članovi UO trenutno nisu u zemlji, a "aktuelna situacija trenutno zahtijeva najozbiljniji dijalog".

(Telegraf)