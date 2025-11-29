Novi detalji: Obradović odnio svoje stvari iz Partizana

Sjednica Upravnog odbora je odložena za početak sljedeće sedmice, zbog navodnog odsustva pojedinih članova koji se nalaze u inostranstvu.

ime se stvorio prostor od nekoliko dana tokom kojih neće manjkati spekulacija i saznanja, mada u ovom trenutku epilog vjerovatno zna isključivo iskusni trener.

Kako Sportklub prenosi, pozivajući se na izvore bliske klubu, Obradović je već odnio svoje stvari iz kancelarije u Beogradskoj areni.

To nikako nije dobar znak u pogledu njegovog povratka na klupu crno-bijelih, a razrješenje situacije možda dočekamo u poned‌jeljak. Možda, kako se u ovim vanrednim okolnostima ništa sa sigurnošću ne može tvrditi.

Ono što se zna jeste da Obradović neće predvoditi današnji trening, već će to uraditi njegovi pomoćnici. Oni će pokušati da ekipu i fizički i mentalno spreme za nastavak sezone, a prvi naredni meč je na programu u četvrtak protiv Bajerna.