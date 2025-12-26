Logo
Teksas: Četiri osobe pronađene mrtve na Badnje veče

SRNA

26.12.2025

15:30

Тексас: Четири особе пронађене мртве на Бадње вече

Četiri osobe pronađene su mrtve u Terelu, u državi Teksasu, na Badnje veče, objavio je danas "Si-Bi-Es njuz", pozivajući se na policiju.

Policija je pronašla tijela oko podneva po lokalnom vremenu.

Vlasti još nisu otkrile identitet žrtava.

Полиција Србија

Hronika

Otkriveno ko je pucao u vođu navijača koji je bio s Alibegom

Vjeruje se da je incident izolovan i da ne predstavlja opasnost za javnost.

Istraga je u toku.

SAD

Teksas

Badnje veče

mrtvi

