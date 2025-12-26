Teksas: Četiri osobe pronađene mrtve na Badnje veče

Izvor:
SRNA
26.12.2025
15:30
Komentari:0
Četiri osobe pronađene su mrtve u Terelu, u državi Teksasu, na Badnje veče, objavio je danas "Si-Bi-Es njuz", pozivajući se na policiju.
Policija je pronašla tijela oko podneva po lokalnom vremenu.
Vlasti još nisu otkrile identitet žrtava.
Vjeruje se da je incident izolovan i da ne predstavlja opasnost za javnost.
Istraga je u toku.
