Zavladala ozbiljna panika jer za par dana uvode evro: Vidjeli smo šta se dogodilo Hrvatima

Naime, uvođenje eura olakšava trgovinu i financijske transakcije unutar EU-a, smanjuje valutni rizik i troškove konverzije te povećava privlačnost Hrvatske za strane investicije. Međutim, ulazak u eurozonu nosi i određene izazove i rizike.

Stabilnost eura ovisi o širem evropskom gospodarstvu, a Hrvatska više ne može samostalno prilagođavati kamatne stope ili kurs kune kako bi ublažila ekonomske šokove. Osim toga, građani i poduzeća morali su se prilagoditi novim cijenama, a uvođenje eura kod brojnih građana izazvao je nezadovoljstvo i brojne kritike. Najčešći prigovori odnose se na svakodnevni život, osobito na rast cijena i smanjenje kupovne moći, što je mnogima stvorilo dojam da je uvođenje eura dovelo do pogoršanja životnog standarda.

Društvo BiH dobija nove novčanice

Jedna od najizraženijih negativnih posljedica je percepcija poskupljenja osnovnih proizvoda i usluga. Iako su vlasti naglašavale da euro ne bi trebao značajno utjecati na cijene, građani su primijetili zaokruživanje cijena naviše, posebno u ugostiteljstvu, trgovini i uslužnim djelatnostima. Takva praksa dodatno je opteretila kućne budžete, osobito umirovljenike i obitelji s nižim prihodima, te potaknula nepovjerenje prema tržišnom nadzoru. Osim rasta cijena, dio javnosti izražava nezadovoljstvo gubitkom nacionalne valute i osjećajem smanjene ekonomske samostalnosti. Građani se takođe žale na sporije prilagodbe plaća i mirovina u odnosu na rast troškova života. Sve to pridonosi dojmu da teret prelaska na euro nije ravnomjerno raspoređen te da su negativne posljedice najviše osjetili upravo obični građani.

Prodavač Anton jedva čeka: ‘Bit ćemo bliže Evropi’

Isti put uskoro će proći i Bugarska koja od 1. januara uvodi jedinstvenu valutu Evropske unije, ali ankete pokazuju da je balkanska zemlja duboko podijeljena oko toga je li to dobra odluka. Politiko je razgovarao s nekim Bugarima o njihovim strahovima i nadama dok se opraštaju od svoje nacionalne valute, leva. Anton Teofilov je 73- godišnji prodavač na otvorenoj tržnici u Perniku, malom gradu 100 kilometara od Sofije. Na pitanje što misli o pridruživanju Bugarske evrozoni kaže da podržava euro.

